عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توزيع منشورات توعوية بالكشف المبكر لأورام عنق الرحم بالإسماعيلية

صورة المنشور
صورة المنشور

وزعت الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، منشورات بهدف التوعية بالكشف المبكر لأورام عنق الرحم، علي المترددين علي مجمع الاسماعيلية الطبي.

اسبقي بخطوة.. حملة للفحص المبكر عن سرطان عنق الرحم بـ الإسماعيلية


من جهته كشف الدكتور محمد العزب رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، لـ صدي البلد، أن فحص عنق الرحم هو اختبار يساعد في الوقاية من سرطان عنق الرحم، وأنه عبارة عن مسحة من عنق الرحم البحث عن وجود خلايا غير طبيعية، ناتجة عن الإصابة بفيروس HPV.

ننشر حركة تنقلات الداخلية بمديرية أمن الإسماعيلية


وأضاف العزب أن فحص عنق الرحم متاح للسيدات من سن ٢٥ عاما.

ووجهت الدكتور رانيا علواني، المدير التنفيذي للجمعية المصرية لسرطان عنق الرحم، رسالة الي السيدات، بأهمية الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم، مؤكدة أنه في حالة استكشافه مبكرا، تصل نسبة الشفاء إلي ١٠٠ ٪، وأشارت إلي أن الجمعية توفر الفحص بالمجان من خلال التعاون مع وزارة الصحة وهيئة الرعاية الصحية، للوصول إلي كل السيدات المصرية بجميع محافظات مصر، خاصة وأن سعر الفحص خارج الدعم تصل إلي ١٥٠٠ جنيه.

وأطلقت هيئة الرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة، الحملة المجانية لإجراء الفحص المبكر لسرطان عنق الرحم، بمجمع الإسماعيلية الطبي، بالتعاون مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم والخلايا غير الطبيعية، برئاسة الدكتور محمد العزب رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، وحضور الدكتور محمد العقاد مدير عام العلاجي بالهئية العامة والدكتورة رانيا علواني المدير التنفيذي للجمعية والدكتور عادل حسان مدير المجمع الطبي وأعضاء الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم.

وأكد الدكتور محمد العزب رئيس جمعية منظار سرطان عنق الرحم، أن العلاقات الجنسية تؤثر علي زيادة معدلات الإصابة بسرطان عنق الرحم، حتي لو كانت تتم في إطار الشرع والقانون، مشيرا إلي أن المسئول عن الإصابة بسرطان عنق الرحم هو فيروس الورم البشري الحليمي"HPV"، بنسبة ٩٩٪، والذي ينتقل عن طريق اللمس ويسبب أعراض الأمراض الجلدية مثل السنطة وعين السمكة والزوائد الجلدية.

وأضاف محمد العزب، أن جمعية منظار سرطان عنق الرحم، منتشرة علي مستوي العالم، وان القائمون عليها رأوا أن هناك اهتمام واضح من القيادة السياسية في مصر، بصحة المواطن وخاصة المرأة المصرية، وهو ما يجعلنا علي إطلاق حملات الكشف المبكر لسرطان عنق الرحم بالمحافظات بالمجان بالتنسيق مع هيئة الرعاية الصحية.

وأوضح محمد العزب، أن سرطان عنق الرحم يعتبر السرطان رقم 11 علي مستوي العالم، كما يأتي ترتيبه الرابع بين انواع السرطانات المختلفة،إصابة بين السيدات، والأول إنتشارا في الجهاز التناسلي.

وأضاف: "لا يوجد أعراض واضحة لسرطان عنق الرحم، وإن أغلب أعراضه الشائعة، هي تكرار الإفرازات المهبلية، وعدم إنتظام الدورة الشهرية، وشدة الآلام المصاحبة له، بالإضافة إلي آلام أسفل الحوض، وأثناء العلاقة الزوجية".

وعن كيفية الحماية من الإصابة بسرطان العنق، قال الدكتور محمد العزب، يتم ذلك من خلال استخدم اختبار لرصد وجود خلايا غير طبيعية من عدمه، وإذا كان الفيروس المسبب موجود أو غير موجود، مضيفا إنه في حالة إكتشافه مبكرا، تصل نسبة الشفاء إلي ١٠%.

كما أضاف أن الفحص في حملة الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم، خلال الحملة المجانية، يبدأ من سن 25 الي 65 عام للسيدات المتزوجات، مشيرا إلي ظهور النتيجة خلال اسبوع، ويتم متابعة الحالات المرضية، وبالتعاون من هيئة الرعاية الصحية، ومعالجتها تحت مخدر موضعي، بنسبة شقاء تصل إلي 100%.

ودعت الحملة سيدات الإسماعيلية للحضور وإجراء الكشف، خاصة أن الحملة لا تقتصر على الكشف المبكر والوقاية والحماية من سرطان عنق الرحم باحدث اختبار بالعالم لتحديد الخلايا غير الطبيعية، وكذلك الفيروس المسبب لهذا السرطان، بل تمتد لعلاج الحالات المصابة به.

وتستهدف الحملة، إجراء الكشف على 1.1 مليون سيدة من منتفعات التأمين الصحي الشامل للكشف المبكر عن الأورام السرطانية داخل كافة محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتي تشمل محافظات «بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، السويس، أسوان»

IMG20210807163233
IMG20210807163233
IMG20210807163227
IMG20210807163227
IMG20210807163223
IMG20210807163223
IMG20210807140858
IMG20210807140858
IMG20210807140849
IMG20210807140849
IMG20210807130046
IMG20210807130046
جمعية منظار سرطان عنق الرحم محافظات الاسماعيلية هيئة الرعاية الصحية

موضوعات متعلقة

أماكن صلاة عيد الفطر 2021 في مصر

آداب صلاة عيد الفطر 2021

كيفية إحياء ليلة العيد.. الإفتاء تجيب

دعاء ختم القرآن .. أفضل الأدعية المستجابة

ترشيحاتنا

تسريبات تكشف مواصفات تحفة لينوفو القادم تابلت Lenovo Tab P12

دلال عبد العزيز قبل وفاتها: مقدرش اتأخر عن عزا.. ودلوقتي الموت بقى كتير

تفجير جديد في كابول.. طالبان تواصل استهداف طياري الجيش الأفغاني

هل الهجرة النبوية مجرد انتقال من مكان لآخر ؟ علي جمعة يرد

حطب: نستعد من الآن لأولمبياد باريس.. وسنشارك بـ 4 ألعاب جماعية

مشروب مضاد للشيخوخة ينظم الكوليسترول وضغط الدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر داخل منطقة الفاصل المداري.. أمطار غزيرة تضرب البلاد خلال ساعات

لبستها الشبكة بنفسها.. والد المجنى عليها نجلاء يوضح مدى غدر صديقتها بها

خاص| ميرفت أمين تنهار من البكاء بعد وفاة دلال عبد العزيز

أول تعليق من إيمي سمير غانم بعد وفاة دلال عبد العزيز

مستشار الرئيس يكشف معاناة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز من تليفات الرئة

بث مباشر .. الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

وفاة الفنانة دلال عبد العزيز

بعد سحب 3177 رخصة سيارة.. الحبس 6 أشهر وغرامة 1500 جنيه عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبقار ضخمة تطارد سائقي السيارات على الطريق.. فيديو

صور ولا في الخيال.. حرائق اليونان رعب وموت ودمار.. مشاهد من قلب الجحيم

لقطات صعبة.. 10 جرحى بعملية طعن في طوكيو‎‎ والمنفذ يسلم نفسه للشرطة

روسيا تشتعل.. الحرائق تصل لـ أبرد مدينة مأهولة بالسكان في العالم.. فيديو

فيديو

يخلق من الشبهة 40 .. فتيات يحققن شهرة واسعة بسبب هنيدي

طلعت روحها بإيدي.. الغيرة تدفع نورهان لـ قتل صديقة عمرها

لحظة إعلان فوز فريال أشرف بذهبية في أولمبياد طوكيو

هل علمت بوفاة سمير غانم؟ .. وداعا دلال عبد العزيز

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقى يكتب: مافيا الدروس الخصوصية؟

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (2)

د.وليد السويدي يكتب: وقل اعملوا

د.محمد عونى يكتب: الكرة ما بين الثواب والعقاب بأوروبا

عثمان المقدم يكتب: الأمانة

إسلام عوض يكتب: فيروس أردوغان يضرب أفغانستان ويتجه لـ«قبرص واليونان»!!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (1)

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

اﻟﻤﺰﻳﺪ