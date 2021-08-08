توزيع منشورات توعوية بالكشف المبكر لأورام عنق الرحم بالإسماعيلية

وزعت الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، منشورات بهدف التوعية بالكشف المبكر لأورام عنق الرحم، علي المترددين علي مجمع الاسماعيلية الطبي.



من جهته كشف الدكتور محمد العزب رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، لـ صدي البلد، أن فحص عنق الرحم هو اختبار يساعد في الوقاية من سرطان عنق الرحم، وأنه عبارة عن مسحة من عنق الرحم البحث عن وجود خلايا غير طبيعية، ناتجة عن الإصابة بفيروس HPV.



وأضاف العزب أن فحص عنق الرحم متاح للسيدات من سن ٢٥ عاما.

ووجهت الدكتور رانيا علواني، المدير التنفيذي للجمعية المصرية لسرطان عنق الرحم، رسالة الي السيدات، بأهمية الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم، مؤكدة أنه في حالة استكشافه مبكرا، تصل نسبة الشفاء إلي ١٠٠ ٪، وأشارت إلي أن الجمعية توفر الفحص بالمجان من خلال التعاون مع وزارة الصحة وهيئة الرعاية الصحية، للوصول إلي كل السيدات المصرية بجميع محافظات مصر، خاصة وأن سعر الفحص خارج الدعم تصل إلي ١٥٠٠ جنيه.

وأطلقت هيئة الرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة، الحملة المجانية لإجراء الفحص المبكر لسرطان عنق الرحم، بمجمع الإسماعيلية الطبي، بالتعاون مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم والخلايا غير الطبيعية، برئاسة الدكتور محمد العزب رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، وحضور الدكتور محمد العقاد مدير عام العلاجي بالهئية العامة والدكتورة رانيا علواني المدير التنفيذي للجمعية والدكتور عادل حسان مدير المجمع الطبي وأعضاء الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم.

وأكد الدكتور محمد العزب رئيس جمعية منظار سرطان عنق الرحم، أن العلاقات الجنسية تؤثر علي زيادة معدلات الإصابة بسرطان عنق الرحم، حتي لو كانت تتم في إطار الشرع والقانون، مشيرا إلي أن المسئول عن الإصابة بسرطان عنق الرحم هو فيروس الورم البشري الحليمي"HPV"، بنسبة ٩٩٪، والذي ينتقل عن طريق اللمس ويسبب أعراض الأمراض الجلدية مثل السنطة وعين السمكة والزوائد الجلدية.

وأضاف محمد العزب، أن جمعية منظار سرطان عنق الرحم، منتشرة علي مستوي العالم، وان القائمون عليها رأوا أن هناك اهتمام واضح من القيادة السياسية في مصر، بصحة المواطن وخاصة المرأة المصرية، وهو ما يجعلنا علي إطلاق حملات الكشف المبكر لسرطان عنق الرحم بالمحافظات بالمجان بالتنسيق مع هيئة الرعاية الصحية.

وأوضح محمد العزب، أن سرطان عنق الرحم يعتبر السرطان رقم 11 علي مستوي العالم، كما يأتي ترتيبه الرابع بين انواع السرطانات المختلفة،إصابة بين السيدات، والأول إنتشارا في الجهاز التناسلي.

وأضاف: "لا يوجد أعراض واضحة لسرطان عنق الرحم، وإن أغلب أعراضه الشائعة، هي تكرار الإفرازات المهبلية، وعدم إنتظام الدورة الشهرية، وشدة الآلام المصاحبة له، بالإضافة إلي آلام أسفل الحوض، وأثناء العلاقة الزوجية".

وعن كيفية الحماية من الإصابة بسرطان العنق، قال الدكتور محمد العزب، يتم ذلك من خلال استخدم اختبار لرصد وجود خلايا غير طبيعية من عدمه، وإذا كان الفيروس المسبب موجود أو غير موجود، مضيفا إنه في حالة إكتشافه مبكرا، تصل نسبة الشفاء إلي ١٠%.

كما أضاف أن الفحص في حملة الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم، خلال الحملة المجانية، يبدأ من سن 25 الي 65 عام للسيدات المتزوجات، مشيرا إلي ظهور النتيجة خلال اسبوع، ويتم متابعة الحالات المرضية، وبالتعاون من هيئة الرعاية الصحية، ومعالجتها تحت مخدر موضعي، بنسبة شقاء تصل إلي 100%.

ودعت الحملة سيدات الإسماعيلية للحضور وإجراء الكشف، خاصة أن الحملة لا تقتصر على الكشف المبكر والوقاية والحماية من سرطان عنق الرحم باحدث اختبار بالعالم لتحديد الخلايا غير الطبيعية، وكذلك الفيروس المسبب لهذا السرطان، بل تمتد لعلاج الحالات المصابة به.

وتستهدف الحملة، إجراء الكشف على 1.1 مليون سيدة من منتفعات التأمين الصحي الشامل للكشف المبكر عن الأورام السرطانية داخل كافة محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتي تشمل محافظات «بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، السويس، أسوان»

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