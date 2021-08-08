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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع عدد إصابات كورونا في أولمبياد طوكيو 2020

أولمبياد طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020

أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 في اليابان ارتفاع إصابات فيروس كورونا المرتبطة بالمشاركين في أولمبياد طوكيو 2020.

وبحسب "رويترز"، قال منظمو أولمبياد طوكيو 2020 عن 26 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مرتبطة المشاركين في أولمبياد طوكيو 2020، ليرتفع العدد الإجمالي منذ الأول من يوليو إلى 430 حالة إصابة بفيروس كورونا.

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وأبلغت طوكيو، السبت، عن 4566 حالة إصابة بفيروس كورونا، وسط دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 الجارية في المدينة.

وتجاوزت العاصمة حصيلة 4000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الرابع على التوالي. مما يؤكد الضغوط على المستشفيات، حيث وصل عدد الأشخاص الذين تم علاجهم بالمستشفيات في المدينة إلى 3485، متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 3427 في أوائل يناير، حسبما ذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية.

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