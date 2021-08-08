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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حياة كريمة..قطاع التعليم ينال نصيب الأسد فى محافظة سوهاج.. شاهد

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج

قال الدكتور عربى أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، إن مبادرة حياة كريمة لها أثر كبير على ابنائنا، لافتاً إلى أن قطاع التعليم نال منه نصيب الأسد فى محافظة سوهاج.

وتابع  دكتور عربى أبوزيد، خلال حوارها ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز،أن هناك ما يقرب من 125 مدرسة تدخل فيها الخدمات خلال العام الدراسى الجديد.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، إلى أن هذه المدارس أضافت إسهاما كبيرا فى العملية التعليمية وحققت أول مكون من مكونات العملية التعليمية وهو الإتاحة، مؤكداً أن تكلفة الـ 125 مدرسة تصل إلى مليار جنيه.

وفى سياق أخر، قال اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج ، إن محافظة سوهاج  محافظة زراعية والمؤهلة للاستثمار فى كل شىء بالإضافة إلى وجود مطار بها .

وأضاف "الفقى "، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع على قناة "ام بى سى مصر"، أن محافظة سوهاج تتكون من 11 مركزا منهم 10 مراكز على النيل مباشرة .

وأوضح  محافظ سوهاج ، أن النيل يخدم المحافظة كلها، مشيرا الى انها محافظة جاذبة للاستثمار لافتا الى ان المحافظة بها 4 مناطق صناعية و الذى يلقى اهتمام من قبل برنامج تنمية الصعيد.

وأكد أنه تم تطوير أكبر منطقتين و هم غرب طهطا و غرب جرجا منوها الى ان تنمية المرافق سوف تتكلف مليار و 750 مليون جنيه و ذلك ضمن مبادرة حياة كريمة التي اطلقها الرئيس السيسي لتنمية قرى الريف. 

أهداف مبادرة حياة كريمة

تهدف مبادرة حياة كريمة إلى توفير الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، كما تتضمن شقًّا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، فضلًا عن تنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج.

القضاء على العشوائيات

تهدف مبادرة حياة كريمة لتطوير عدد هائل من القرى في مصر، وكذلك للقضاء على العشوائيات .

مبادرة حياة كريمة محافظة سوهاج وزارة التربية والتعليم العام الدراسي الجديد قطاع التعليم

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