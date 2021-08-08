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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلالات كورونا

الصحة العالمية: سلالات كورونا الجديدة ستكون بأسماء الأبراج

سلالات كورونا الجديدة
سلالات كورونا الجديدة ستكون بأسماء الأبراج

كشفت منظمة الصحة العالمية أنه من المتوقع أن تحمل الأنواع الجديدة  المتحورة من فيروس كورونا أسماء الأبراج النجمية.

وقالت خبيرة منظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيركوف، في مقابلة مع صحيفة "تلجراف"، إنه ليس من المستبعد أن تحمل الأنواع الجديدة المتحورة من فيروس كورونا المستجد أسماء المجموعات النجمية، عند نفاد أحرف الأبجدية اليونانية.

وقالت فان كيركوف: "ربما لن يكون لدينا ما يكفي من الأبجدية اليونانية، لكننا ندرس بالفعل السلسلة التالية من الأسماء".

وأضافت: "نحن ندرس حقا خيار المجموعات النجمية ... فكرنا في أسماء الآلهة اليونانية، لكننا تخلينا عن الفكرة لاحقا".

وفي نهاية مايو الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسمية جديدة لمتغيرات وسلالات فيروس كورونا COVID-19 التي ظهرت خلال الأشهر الماضية، والتي جرى تعريفها إما برموز وأرقام وحروف أو  ربطها بالبلدان التي ظهرت فيها لأول مرة، وفق ما ذكرت شبكة إيه بي سي نيوز.

وعلى أمل تحقيق توازن عادل وأكثر شمولاً ، قالت منظمة الصحة العالمية إنها ستشير الآن إلى المتغيرات والسلالات المتحورة من كوفيد الأكثر إثارة للقلق - المعروفة باسم "المتغيرات المثيرة للقلق" - بأحرف في الأبجدية اليونانية.

لذا فإن أول متغير مثير للقلق ، والذي ظهر لأول مرة في بريطانيا ويمكن أن يُعرف أيضًا باسم B.1.1.7 ، سيعرف باسم البديل "ألفا".

أما السلالة المعدية الثانية ، التي ظهرت في جنوب إفريقيا ويشار إليها باسم B.1.351 ، ستعرف باسم البديل "بيتا".

وذكرت منظمة الصحة العالمية، أن السلالة الثالثة التي ظهرت لأول مرة في البرازيل سيطلق عليها سلالة "جاما".

أما السلالة الرابعة والتي ظهرت لأول مرة في الهند، فسيجري تعريفها بـــ"دلتا".

وأفادت المنظمة بأن السلالات المستقبلية التي ترقى إلى حالة التسبب في "القلق" الصحي، فستتم تسميتها بأحرف لاحقة في الأبجدية اليونانية.

الصحة العالمية اخبار العالم كورونا سلالات كورونا سلالات كورونا الجديدة الأبراج

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