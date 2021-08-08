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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتابع منظومة النظافة ببنها وشبرا الخيمة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية بمدينتي بنها وشبرا الخيمة لتفقد عدد من المشروعات ومتابعة منظومة النظافة ومتابعة أعمال ازالة المباني المتعارضة مع مشروع توسعة الطريق الدائرى.
بدأ محافظ القليوبية الجولة بتفقد طريق المدرسة اليابانية بمركز بنها حيث وجه المحافظ برصف الطريق تمهيدا لافتتاح المدرسة خلال الايام القليلة المقبله بعد ما تم الانتهاء منها وتسليمها حيث تم عمل مقايسة للطريق  باجمالي اطوال 3 كيلو وتم تكليف مديرية الطرق بالبدء في الرصف خلال ايام.
كما تابع محافظ القليوبية جولته بتفقد محيط  قصر محمد علي وشارع المنتزه خلف قصر محمد علي لمتابعة أعمال رفع كفاءة الطريق مع ترميم سور القصر من أمام معهد التعاون الزراعي موجها بدهان جميع المباني المطلة على قصر محمد علي تزامنا مع أعمال تطوير القصر.
واستكمل محافظ القليوبية الجولة بمتابعة أعمال النظافة ورفع القمامة بشارع المرجوشي وشارع 25 بمنطقة القطاوي بحي شرق شبرا الخيمة،  وذلك باستخدام معدات حي شرق وذلك في إطار الارتقاء بمنظومة القمامة بالحي ورفع القمامة أولا بأول حيث تم رفع  أطنان من القمامة بشوارع الحي ومن المحطة الوسيطة وجاري رفع باقي التراكمات ، حيث وجه المحافظ بزيادة عدد المعدات و سرعة الانتهاء من رفع تلك التراكمات.
واختتم  الهجان جولته بمتابعة  أعمال إزالة المباني المتعارضة مع المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري بنطاق محافظة القليوبية بحي غرب ومدينة الخصوص، للوقوف على أي مستجدات وتذليل أي معوقات في الحال، حتى لا تتسبب فى أي تعطيل للخطة الموضوعة لذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الجارية،  موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الإزالة مع رفع تراكمات الإزالة أولاً بأول  للمساهمة في المشروع القومي لتوسعات الطريق الدائرى.
من ناحية اخرى شنت الأجهزة التنفيذية بحي شرق شبرا الخيمة فى القليوبية، حملة موسعة لرفع النظافة فى إطار توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، بالحرص الشديد والاهتمام بتحسين وتكثيف الأعمال الخاصة بمنظومة النظافة والاهتمام بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال اللواء هشام رفعت، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، إن الحملة استهدفت رفع التراكمات من نقاط وبؤر تجمع المخلفات وتم رفع ٩٨٠ طن من أماكن طريق الفريق العصار كوبرى مسطرد وأمام الفرجانى وشارع الشعراوى ترعة الشابورى وحتى مساكن المرأة المعيلة  وسور الشركه وملف زين وهاميس وجامع ابو الهنا والفيلا وقصر الثقافة مروراً بمستشفى بهتيم والمرجوشى وميدان بهتيم وطريق بهتيم اسكو وحتى الطريق الدائرى.
وأكد رئيس حى شرق شبرا الخيمة أنه جارٍ الاستمرار بتكثيف أعمال النظافة لإحداث تغيير جذرى يشعر به المواطن وتحسين المنظومة خلال الفترة المقبلة والمضى قدماً نحو تحسينها.

القليوبية المشروعات القومية القيادة السياسية رفع القمامة جولة تفقدية المشروع القومي

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