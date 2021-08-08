بعد إثارتها للجدل.. لماذا تحول لون مياه شاطئ ميامي في الإسكندرية لـ"الأخضر"؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لأحد شواطئ الإسكندرية، وبالتحديد شاطئ ميامي، شرق المحافظة، وقد تغير لونه إلى الأخضر الداكن، وسط استنكار من الجميع من تداول هذه الصور.

ونسب البعض تغير لون المياه إلى بعض الملوثات بسبب الزحام والتصرفات الخاطئة من المصطافين داخل المياه.

وقالت الدكتورة أماني اسماعيل، عميد كلية العلوم في الإسكندرية، في تصريحات تلفزيونية، إن تغير لون مياه البحر إلى اللوان الأخضر يعزو إلى ما يعرف علميًا باسم "الهائمات النباتية المائية" أو "فوتوبلانكتون"، والتي تتكاثر وتزداد في درجات الحرارة المرتفعة، وليس كما يعتقد البعض بسبب التلوث الناشئ عن الازدحام وتصرفات المصطافين الخاطئة.

اقرأ أيضًا:

جامعة الإسكندرية تطلق عددا من القوافل الطبية في الوادي الجديد

وأكدت أماني إسماعيل: "البحر ليس بركة مياه صغيرة حتى تتأثر بمثل تلك الممارسات الخاطئة".

وقد شهدت الإسكندرية موجة حر شديدة، الأسبوع الماضي، وارتفاعا في درجات الحرارة بجميع الأنحاء، ونسب الرطوبة ما زالت مرتفعة بشكل كبير، مما يساعد على الشعور بدرجات الحرارة المرتفعة.

وكشف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تفاصيل الإقبال الكبير علي شواطئ محافظة الإسكندرية خلال إجازه العيد الأضحي الماضي،: "لدينا مليون زائر بشكل يومي في محافظة الإسكندرية واستقبلنا 4 ملايين مواطن في الإسكندرية خلال أيام عيد الأضحى".

وتمتلك محافظة الاسكندرية 66 شاطئًا من بينها 7 شواطئ عامة، وشاطئ مجاني تم افتتاحه لأول مرة هذا العام بالمندرة، ويعتمد اقتصاد المحافظة بشكل كبير على الفنادق والشواطئ.

وأشار الشريف إلى أن المحافظة طبقت كل الاجراءات الاحترازية بالتزامن مع فتح الشواطئ والمتنزهات عن طريق المسافات بين كل شمسية واخرى بمسافة 4 متر ويكو ن العدد محدد لكل شاطئ بنسبة 50% وتطبيق كافة الاجراءات الوقائية على كل بوابة من قياس لدرجة الحرارة وارتداء الكمامة.

وأشار إلى أن محافظة الاسكندرية تطبق كل الاجراءات الاحترازية التى أقرها مجلس الوزراء وسيكون هناك تطبيق غرامة على المخالفين وذلك على كافة الشواطئ المؤجرة والخاصة وسيتم تنظيم العمل بأن سيتم دخول المواطنين عبر البوابات الرسمية فقط بالتوازى مع لطق نشرات توعية للشواطئ وسيتم المرور على الشواطئ .

وأضاف أن أصحاب الشواطئ ملتزمون بقياس درجات الحرارة على بوابات الشواطئ، لافتًا إلى أن الشواطئ تخضع لتعقيم مستمر لدورات المياه الموجودة بها، ومرور للمفتشين الخاصين بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف على كل الشواطئ ووحدات الإسعاف والغواصين، بدءا من الساعة 7 صباحا، مع الالتزام بتطبيق الغرامات الفورية على المخالفين، والشواطئ، بقيمة 4 آلاف جنيه مع فسخ عقد التأجير للشواطئ.