استشاري ذكورة يوضح حالات التشوهات الخلقية التناسلية عند الأطفال.. فيديو

قال الدكتور أحمد الشامي، استشاري الذكورة جراحة الأطفال والعيوب الخلقية، إن التشوهات الخلقية في الأجهزة التناسلية للأطفال ، تسبب في بعض الأحيان حالات من الاختلاط الجنسي .



وأضاف "إبراهيم الدسوقي" خلال حواره ببرنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "صدى البلد 2"،: "أنه في بعض الأحيان يصعب على الطبيب أن يحدد نوع المولود ، مما يسبب مشاكل اجتماعية ونفسية للطفل والعائلة .

ولفت الدكتور أحمد الشامي، استشاري جراحة الأطفال والعيوب الخلقية، إلى أن هناك بعض الحالات عند الولادة ، تكون مصابة بانغلاق في فتحة الإخراج ، بالعضو الذكري .



وأوضح الدكتور أحمد الشامي، استشاري جراحة الأطفال والعيوب الخلقية، أنه أحيانا تتفاجأ الأم بتغير جنس المولود عند الولادة، عن ما كان ظاهر لها في أشعة السونار .