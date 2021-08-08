فيديوجراف.. ماذا قال الشيخ محمد حسان لـ المحكمة في قضية داعش إمبابة؟

ظهر اليوم الشيخ محمد حسان بمجمع محاكم طرة، في الدائرة الخامسة إرهاب، خلال جلسة محاكمة المجموعة الإرهابية المعروفة إعلاميا بـ خلية «داعش إمبابة»، متكأ على أخيه وتظهر عليه علامات الشيخوخة وكبر السن، حتى أن القاضي أمر له بكرسي نظرا لظروفه الصحية وزجاجة مياه قبل الاستماع لشهادته في القضية.

طلب الشيخ حسان للشهادة

وتم استدعاء الشيخ والداعية محمد حسان من قبل المحكمة للاستماع لشهادته في قضية «داعش إمبابة» بناء على طلب دفاع المتهمين الذين طلبوا دفاعه.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام علي أبوالعلا، وغريب محمد عزت، وسعد الدين حسن سرحان، وبحضور عضو النيابة محمد طارق عبدالسلام، وسكرتارية أشرف صلاح حسن، وبحضور عمرو فؤاد عبداللطيف.

قضية داعش أمبابة

ويواجه المتهم الأول تهمة تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والأمن القومى، بتولى وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التى تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وافراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم.

و يواجه المتهمون العديد من الجرائم منها استهداف كمين رمسيس وكمين البنك الأهلي بشارع البطل، وزجه للمتهمين من الأول للثالث تهم تمويل جماعة إرهابية، ووجه للمتهمين الأول والثانى تهم حيازة مفرقعات.

وجهت النيابة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان تمويل الجماعة إرهابية، بأن حازوا وأمدوا ووفروا للجماعة أموال ومفرقعات ومعلومات، بقصد استخدامها فى ارتكاب جرائم إرهابية.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول اقول الشيخ محمد حسان في قضية داعش امبابة من خلال الفيديوجراف التالي.