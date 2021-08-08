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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري جراحة الأطفال يوضح أساس التشوهات الخلقية.. فيديو

الدكتور أحمد الشامي
الدكتور أحمد الشامي

كشف الدكتور أحمد الشامي، استشاري الذكورة جراحة الأطفال والعيوب الخلقية، أسباب التشوهات الخلقية، قائلا: "لا يمكن تحديدها بدون سؤال الوالدين".

 

وأضاف "إبراهيم الدسوقي" خلال حواره ببرنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "صدى البلد 2"،: "أسباب التشوهات الخلقية يمكن أن تكون بسبب أن الأب والأم أقارب"، لافتا إلى أن الأم أثناء الولادة إذا تعرضت إلي حادث يمكن أن يؤدي لتشوهات خلقية.

 

أوضح أن الأشعة على الأم الحامل أو تناولها أنواع أدوية معينة أثناء الحمل يمكن أن يؤدي لتشوهات خلقية، مؤكدا أن نسبة تشوهات الأطفال تتزايد لدى الأطفال الذين يأتون عن طريق الحقن المجهري ووسائل الإخصاب المساعد .
 


استشاري ذكورة يوضح حالات التشوهات الخلقية التناسلية عند الأطفال .. فيديو

 

قال الدكتور أحمد الشامي، استشاري الذكورة جراحة الأطفال والعيوب الخلقية، إن التشوهات الخلقية في الأجهزة التناسلية للأطفال ، تسبب في بعض الأحيان حالات من الاختلاط الجنسي .


وأضاف "إبراهيم الدسوقي" خلال حواره ببرنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "صدى البلد 2"،: "أنه في بعض الأحيان يصعب على الطبيب أن يحدد نوع المولود ، مما يسبب مشاكل اجتماعية ونفسية للطفل والعائلة .

 

ولفت الدكتور أحمد الشامي، استشاري جراحة الأطفال والعيوب الخلقية، إلى أن هناك بعض الحالات عند الولادة ، تكون مصابة بانغلاق في فتحة الإخراج، بالعضو الذكري .


وأوضح الدكتور أحمد الشامي، استشاري جراحة الأطفال والعيوب الخلقية، أنه أحيانا تتفاجأ الأم بتغير جنس المولود عند الولادة، عن ما كان ظاهر لها في اشعة السونار .

 

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