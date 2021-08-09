دراسة تكشف فاعلية استراحة الـ" 60 دقيقة" وقت المذاكرة: "تحسن الذاكرة"

أثبتت دراسة ألمانية جديدة صادرة عن مركز "ماكس بلانك" أن أخذ فترات استراحة وقت المذاكرة تنشط الذهن وتجعله أكثر قدرة على الاحتفاظ بالمعلومات واستعادتها بسهولة أكبر.



ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، التي نشرت الدراسة الألمانية، الاستذكار لساعات طويلة ومتواصلة وحشر المعلومات يضر بالقدرة الاستيعابية بينما الاستراحات الطويلة يساعد على التذكر، واستخدمت الدراسة الفئران لاثبات فوائد ما يعرف بـ"مفعول المباعدة" التي تقول إن المعلومات يتم تخزينها في الذاكرة طويلة المدى بشكل أكثر فاعلية عندما يتخلل المذاكرة فترات استراحة.



ووفقا للتقرير الطبي، لاحظ العلماء أن الفئران تصبح أكثر تركيزا وأكثر قدرة على التقاط قطع الشيكولاتة من المتاهة عندما تأخذ فواصل استراحية بين 30 و60 دقيقة لأن فترات السكون تعزز الروابط العصبية في المخ.



وقام الباحثون بإجراء تجربة الفئران والشيكولاتة في المتاهة لثلاث مرات، في كل مرة تختلف مدة الاستراحة مع تثبيت كل العوامل الأخرى، ووجد العلماء أن الاستراحة لفترة طويلة تنشطة المسارات العصبية في حين أن الاستراحة القصيرة تجعل الدماغ يستخدم حزمة جديدة من الخلايا العصبية بدلا من تنشيط نفس المسار العصبي السابق قبل الاستراحة.



وخلص الفريق البحثي إلى أن "البيانات أثبتت أن الاستراحات التجريبية الطويلة يزيد من قوة الاتصال العصبي بين الموصلات العصبية مما يزيد من احتمالية التذكر وفاعلية المذاكرة وقدرة العقل على استعادة المعلومات".