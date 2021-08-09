خالد العوضي: منتخب اليد ضمن أفضل 4 منتخبات بالعالم.. وقدم «الأفضل» في الأولمبياد.. فيديو

قال خالد العوضي، نجم كرة اليد المصرية الأسبق، إن مشوار منتخب مصر لكرة اليد، في أولمبياد طوكيو 2020، يدعو للفخر، خاصة وأن طموحهم لا ينقطع، مشددًا أن المنتخب ذهب إلى اليابان من أجل المنافسة على ميدالية.

وأضاف العوضي، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن منتخب اليد، أثبت قدرته دخول منصات التتويج في المرحلة المقبلة، خاصة وأنه كان ندًا قويًا للمنتخبات الكبار في اللعبة.

واستكمل تصريحاته، أن منتخب اليد، بوصوله إلى دور الـ4 أصبح ضمن أكبر منتخبات في العالم، مشيرًا إلى أن الفوارق قريبة للغاية مع المنتخبات الكبرى في اللعبة، ومنتخبنا الوطني وصل لأبعد نقطة ممكنة.

واختتم تصريحاته «من مصلحة اللاعبين كتابة التاريخ بتحقيق ميدالية أولمبية، إلا أنه لم يتحقق على الرغم من بذل اللاعبين قصارى جهدهم، المنتخب بالكامل قدم ما عليه وما وصلوا إليه إنجاز كبير».