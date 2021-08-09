محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مدرسة التجاريين الرسمية لغات بحي غرب

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال تنفيذ مشروع مدرسة التجاريين الرسمية لغات بمنطقة المعلمين بحي غرب للوقوف على نسب التنفيذ وأعمال التشطيبات النهائية وذلك ضمن المشروعات التي يجرى العمل بها بتنفيذ وإشراف هيئة الأبنية التعليمية وتنفيذًا لخطة المحافظة للتوسع في إنشاء مدارس جديدة والقضاء على الكثافات بالمدارس ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" طبقًا لاستراتيجية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة وبرامج تنمية الصعيد وخاصة في قطاع التعليم .

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام منطقة هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط ومحمد بشير رئيس حي غرب أسيوط.

حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء مدرسة التجاريين الرسمية لغات بمنطقة المعلمين بحي غرب أسيوط والتي يجرى انشائها على مساحة 4387 متر بإجمالي 56 فصل دراسي بالإضافة إلى الفراغات التكميلية على أن تبدأ الدراسة بها العام الدراسي القادم 2021 / 2022 وتابع المحافظ ومرافقوه أعمال الانشاءات بالمباني مشددًا على سرعة استكمال مراحل العمل وفقًا للمدة الزمنية للمشروع مع مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ كما شدد على تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات لجميع العاملين بالمشروع حفاظاً على سلامتهم.

وأوضح محافظ أسيوط أن خطة هيئة الأبنية التعليمية في إنشاء المدارس الجديدة بمبادرة حياة كريمة تضمنت إنشاء 16 مدرسة جديدة بعدد 198 فصل بتكلفة 706 مليون جنيه بتمويل من وزارة التنمية المحلية وتم استلامهم كما تم استلام 21 مدرسة بإجمالي عدد فصول 335 فصل بتكلفة بلغت 112 مليون جنيه وذلك ضمن المرحلة الأولى للمبادرة لافتًا إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة شملت 30 مدرسة جديدة جاري العمل بها بعدد 282 فصل وبتكلفة 135 مليون جنيه مشيرًا إلى أن إجمالي المدارس المنفذة والجاري تنفيذها في خطة إنشاءات هيئة الأبنية التعلمية بالمحافظة للعام المالي 2020/2021 يبلغ 140 مدرسة بإجمالي عدد 2162 فصل دراسي بتكلفة 452 مليون و200 ألف جنيه.

وأشاد محافظ أسيوط بجهود ودور منطقة هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة في عمليات إحلال وتجديد الأثاث المدرسي للمدارس الأكثر احتياجًا بقرى المحافظة للمدارس التي تم استلامها ابتدائيًا للعام المالي 2020/2021 لافتًا إلى إنه يجرى انشاء مدرسة 30 يونيو الرسمية لغات بمنطقة قلتة بحي غرب أسيوط والتي سيتم انشائها على مساحة 3400 متر بإجمالي عدد فصول 42 فصلًا دراسيًا بالاضافة الى انشاء مدرسة التجاريين الرسمية لغات بمنطقة المعلمين الجديدة بحي غرب والتي سيتم انشائها على مساحة 4387 متر بإجمالي 56 فصل دراسي وجارى أعمال التنفيذ للمنشآت على أن تبدأ الدراسة بهما العام الدراسي 2021 / 2022 لاستيعاب الإقبال المتزايد في أعداد المتقدمين على المدارس التجريبية والخاصة تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.

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