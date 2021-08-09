رئيس جامعة الوادي الجديد يتفقد اختبارات القدرات للقبول بكلية التربية الرياضية

تفقد اليوم الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد إجراءات اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة للالتحاق بكلية التربية الرياضية بالجامعة وذلك بالمجمع الرياضي جنوب مدينة الخارجة والتي تمتد خلال الفترة من ٧ إلى ١٩ أغسطس الجاري.

رافق رئيس الجامعة في جولته الدكتور أحمد حرباوي نائب رئيس جامعة الوادي الجديد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور رجب كامل عميد كلية التربية الرياضية وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وشدد طنطاوي على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا في كافة مراحل الاختبارات، بالإضافة إلى توجيهاته لتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه الطلبة والطالبات خلال أدائهم الاختبارات، لافتا إلى أن الطلاب بدأوا اليوم الاختبارات الرياضية والمهارية والطبية واللياقة البدنية ، حيث تم تخصيص يومين للطلاب يوم للكشف الطبي واخر للمهارى والبدني .

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد حرباوي نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون التعليم والطلاب أن التسجيل الإلكتروني لإجراء اختبارات القدرات بدأ منذ يوم الخميس المنقض من خلال موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي وذلك بالمبنى الإداري للجامعة بطريق الداخلة حيث يتم التسجيل إلكترونيًا عن طريق استخدام الرقم القومي ورقم جلوس الطالب بالمجان تسهيلا على الطلاب والطالبات الراغبين فى الالتحاق بالكليات التي تتطلب اختبارات القدرات .

ومن جانبه أكد الدكتور رجب كامل عميد كلية التربية الرياضية على توفير كافة سبل الدعم والرعاية والراحة للطلاب خلال أدائهم الاختبارات، مع تواجد أعضاء هيئة التدريس والعاملين المختصين بكلية التربية الرياضية للإجابة على استفسارات الطلاب وتقديم لهم التيسيرات المطلوبة، مع ضرورة التزام جميع المتواجدين بارتداء الكمامات الطبية والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي مع توفير وسائل نقل داخلية وتوفير كل سبل الراحة لطلاب الثانوية العامة حين توجههم إلى مقار الاختبار بمقار المجمع الرياضة جنوب مدينة الخارجة.

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