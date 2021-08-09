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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جهود أمنية لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة يمني ببولاق الدكرور

أرشيفية
أرشيفية

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها، لكشف لغز العثور على جثة شاب يحمل جنسية يمنية، في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء مسئول السفارة اليمنية بالقاهرة لإنهاء إجراءات نقل الجثمان إلى اليمن.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بلاغا بالعثور على جثة شاب بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وبالانتقال تبين العثور على جثة «مجاهد فواز» في العقد الثالث من العمر ويحمل جنسية دولة اليمن، و بالفحص تبين خلو الجثة من أي إصابات ظاهرية، ونقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة.

 

وقال مصدر بالطب الشرعي، إنه تم الانتهاء من تشريح جثمان اليمني بناء على قرار النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة، مشيرًا إلى أنه تم أخذ عينات من جثمان المتوفى وإرسالها إلى المعمل الكيماوي لبيان هل تناول المتوفى مادة تسببت في الوفاة من عدمه.

 

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يذكر أن الأجهزة الأمنية بالقاهرة، عثرت الأسبوع الماضي، على جثة شاب سعودي الجنسية داخل غرفته في أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة الزمالك، وتبين من خلال الفحص وتفتيش غرفة المتوفى، العثور على كميات من مخدر الهيروين والحشيش وتم إرسال الجثة إلى مشرحة زينهم بناء على قرار النيابة العامة التي انتدبت الطب الشرعي للتشريح وبيان سبب الوفاة.

 

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها واستدعت أحد القائمين على السفارة السعودية بالقاهرة؛ لإنهاء إجراءات الجثمان.


أهم اختصاصات مصلحة الطب الشرعى:

أولا: اختصاصات الطب الشرعى الميدانى :

1- تشريح جثث المتوفين فى الجرائم الجنائية.

2- الكشف الطبى على المصابين فى القضايا الجنائية والمدنية.

3- فحص أحراز المضبوطات فى القضايا الجنائية.

4- تقدير السن فى الأحوال التى يتطلبها القانون .

5- بحث قضايا الأحوال الشخصية (العنة – تنازع البنوة – العته).

6- بحث القضايا العمالية (إصابات العمل – الأمراض المهنية).

7- التعامل مع الحوادث والكوارث الجماعية .

8- الكشف على نزلاء السجون المطلوب الإفراج عنهم صحيا.

9- حضور حالات تنفيذ أحكام الإعدام القضائى.

10- المثول أمام المحاكم لإبداء الرأى الفنى فى تقاريرهم .

الاجهزة الامنية بالجيزة النيابة العامة اليمني مشرحة زينهم مجاهد فواز

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