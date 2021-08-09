عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل المعمول بالعجوة في المنزل

طريقة عمل المعمول
طريقة عمل المعمول

المعمول من الحلويات المميزة والشهرة في الدول العربية، ويمكن تقديم المعمول بالكثير من الحشوات المختلفة التي يفضلها الكبار والصغار، ونقدم لك أشهر وأسهل الوصفات لتقديم المعمول لأسرتك في المنزل بالخطوات.

 

طريقة عمل صوابع زينب في المنزل

طرق عمل الزلابية في البيت

 

1- طريقة عمل المعمول بالعجوة للشيف نجلاء

مقادير معمول
3 كوب دقيق 

نصف كوب سمن

نصف كوب زبدة 

2 بيضة 

نصف كوب سكر بودرة 

فانيليا 

نصف ملعقة صغيرة حبهان مطحون 

ملعقة صغيرة بيكنج بودر 

رشة ملح 

عجوة 

ماء زهر 


طريقة تحضير معمول
1- تخلط السمنة والزبدة والسكر البودرة ثم يضاف الحبهان والفانيليا والبيض

2- يخلط الدقيق و البيكنج بودر ورشة الملح ويضاف خليط الدقيق ويقلب

3- تخلط العجوة مع ماء الزهر وتشكل كرات

4- يشكل العجين فى قالب المعمول و يحشى بكرات خليط العجوة

5- يرص في صينية ويدخل الفرن حتى النضج ثم يقدم

 

طريقة عمل المعمول


 

2- طريقة عمل المعمول بالتمر منال العالم

مقادير المعمول

العجينة :

3 كوب دقيق

1/2 كوب زبادي

1كوب زبدة  لينة 

1/4كوب سكر ناعم بودرة

1/4 ملعقة صغيرة محلب ناعم 

الحشو :

500جرام تمر

1ملعقة كبيرة زيت زيتون

1ملعقة صغيرة هيل 

1ملعقة صغيرة قرفة 

طريقة تحضير المعمول 
1- في وعاء الخلاط ضعي الدقيق، الزبادي، الزبدة، السكر والمحلب، ثبتي مضرب العجين وشغلي على سرعة متوسطة لمدة 5 دقائق لتحصلي على معجون ناعم.
2- غطي المعمول واتركي العجينة لترتاح لمدة ساعة
3- أحضري قوالب المعمول، او ملقط للنقش
4- سخني الفرن على درجة حرارة 180 
5- احضري صواني واسعة وضعي فوقها قطعة من ورق الزبدة.
6- خذي قليل من عجينة المعمول واعملي في وسطها تجويف وضعي التمر ثم اجمعي العجينة فوق التمر ليتغطى تماما.
7- ضعي العجينة المحشيه في قالب المعمول مع الضغط عليها بخفة.
8- اخرجي المعمول من القالب ثم ضعيه متباعدا علي الصواني.
9- اخبزي المعمول الى أن يصبح ذهبي اللون، دعيه يبرد ثم انثري بعض السكر الناعم.


الحشو: في طبق ضعي التمر، زيت الزيتون والهيل والقرفة، قلبي ليختلط.

3- طريقة عمل المعمول بالعجوة السوداني

مقادير المعمول بالعجوة
كوب سمن

2 كوب دقيق 

2 كوب سيمولينا ناعم 

سكر بودره 

نصف كوب لبن 

ملعقة صغيرة بيكنج بودر 

ملعقة كبيرة ماء زهر 

رشة ملح 

نصف كيلو عجوة 

ملعقة كبيرة حبهان مطحون 

ملعقة كبيرة ماء زهر 

سكر بودره 


طريقة تحضير المعمول بالعجوة 
1- اخلطي الدقيق والسمولينا ثم ضيفي السمنة وافركي الخليط بهدوء حتى يتغلف كل الدقيق والسمولينا بالسمنة

2- ضيفي السكر واللبن وماء الزهر والبيكنج بودر ورشة الملح وقلبي جيدا حتى تمتزج كل المكونات وتصبح عجينة قابلة للتشكيل

3- ضعي قطعة من العجينة في قالب كيك صغير ثم جزء من الحشوة ثم تغطى بجزء اخر من العجينة

4- ادخليها الفرن على درجة 180 حتى اللون الذهبي ثم رشيها بالسكر البودرة

طريقة تحضير الحشوة

5- اخلطي العجوة وماء الزهر وبودرة الحبهان وتعجن جيدا ثم تكور كرات صغيرة وتستخدم لحشو المعمول

 

طريقة تحضير المعمول

 

4- طريقة عمل معمول التمر سهل

مقادير المعمول بالتمر
750 جرام سميد 

ثلاثة أرباع كوب سمن

ربع كوب سمن

ربع كوب زيت

ماء ورد 

ملعقة كبيرة لبن بودرة 

ملعقة كبيرة خميرة 

حشوة التمر

نصف كيلو عجوة 

نصف كوب زيت

نصف كوب سمن

ملعقة صغيرة جوزة الطيب 

ملعقة صغيرة بهارات 

ربع كوب ماء 


طريقة تحضير المعمول بالتمر
1- تسخن السمنة البلدي والبقري قليلا على النار

2- يخلط السميد مع اللبن البودرة و الخميرة وماء الورد ثم تضاف السمنة و الزيت و يقلب

3- تترك العجينة لترتاح لمدة 3 أو 4 ساعات

4- يضاف الى العجينة ماء بالتدريج ثم تشكل كرات

5- يحشى المعمول بالتمر و يدخل فرن ساخن على درجة حرارة 180

طريقة تحضير حشوة التمر

6- يضاف القليل من السمنة و الزيت الى التمر و القليل من البهارات و جوزة الطيب

7- يضاف اليها ماء حتى تتكون لديكي عجينة لينة

 

طريقة عمل المعمول بالعجوة

 

5- طريقة المعمول الهش

مقادير معمول مد بالقشدة
400 جرام سميد 

100 جرام دقيق 

100 جرام سمن 

50 جرام لبن 

فستق 

ملعقة صغيرة بيكربوناتو 

ربع ملعقة خميرة 

50 جرام سكر 

40 جرام قشدة 


طريقة تحضير معمول مد بالقشدة
1- يخلط السميد مع السمنة ثم يترك ليرتاح حوال ساعتين

2- يضاف الدقيق، السكر، الحليب، البيكينج صودا، والخميرة

3- يفرد في قالب بايركس ثم تضاف طبقة من القشدة

4- يرش الفستق

5- تضاف طبقة من العجين ثم يرش الفستق على الوجه

6- يخبز في الفرن حتى يصبح ذهبي اللون يترك ليبرد تماما

وصفة أخرى

مقادير المعمول
1 كيلو دقيق 

500 جرام زبدة 

نصف ملعقة خميرة 

2 ملعقة كبيرة سكر بودرة 

300 جرام سيمولينا 

نصف كوب ماء 

للحشوة

200 جرام فستق  مجروش خشن

1 ملعقة ماء ورد 

200 جرام سكر 
طريقة تحضير المعمول
1- يخلط الدقيق مع السيمولينا ثم يضاف السكر البودرة والخميرة

2- ثم تضاف الزبدة وتبث العجينة باليد مثل الكسكسي

3- ثم يضاف الماء وسوف تكون العجينة لينة

4- تقطع العجينة ثم توضع الحشوة ثم تغلق وتشكل حسب الرغبة

5- وتدخل الفرن حتى تمام النضج ويقدم ويزين بالفسدق المجروش
 

المعمول طريقة عمل المعمول طريقة عمل المعمول بالعجوة للشيف نجلاء طريقة عمل المعمول بالتمر منال العالم طريقة عمل المعمول بالعجوة السوداني طريقة عمل معمول التمر سهل طريقة المعمول الهش

ترشيحاتنا

مع بدء عام هجري|الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يطلق حملته دروس من الهجرة

عضو صحة النواب تطالب بـ توفير مراكز رياضية بـ قرى الريف المصري

العثور على ظرف بداخله 3 رصاصات مرسل إلى بابا الفاتيكان

فيديوجراف.. حكاية سبحة دلال عبد العزيز وسر احتفاظها بها 25 عاما

كل ما تريد معرفته عن التقديم بـ الدراسات العليا جامعة حلوان

3 مهاجمين يتنافسون على خلافة مصطفى محمد فى الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالاسم .. شوبير يعلن انضمام صفقة من العيار الثقيل للأهلي

سقوط صادم لـ الذهب..الجرام يفقد 38 جنيها ومفاجأة في أسعار اليوم الإثنين

متى تنخفض أسعار البطاطس بالأسواق؟ الزراعة تجيب.. فيديو

الأرصاد: الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة مائية على الطرق صباحا

اكتشاف مدينة غارقة في مصر بها كنوز تعود إلى 2000 عام

تطور جديد فى واقعة ضبط "حسن شاكوش" بسيارة بدون لوحات في مارينا

عودة السياحة الروسية.. سفير مصر بموسكو: 20 رحلة أسبوعية لشرم الشيخ والغردقة

لوفاة دلال عبد العزيز.. نجم مسرح مصر يحتفل بزواجه بشكل سري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل المعمول بالعجوة في المنزل

طرق عمل الزلابية في البيت

سعودي يعثر علي عظام بشرية أثناء جولة في منطقة تاريخية.. صور

نتيجة صادمة.. ناسا تعلن فشل مهمتها «المثابرة» في استكشاف المريخ.. صور

فيديو

فيديوجراف.. مش طبيعي.. تطورات جديدة في حالة الإعلامي وائل الإبراشي

بعضها جاهز للتسليم.. تفاصيل حجز وحدات "سكن لكل المصريين"

يأكلان ضحاياهما.. القبض على زوجين من عبدة الشيطان في موسكو

فيديو جراف.. احتراق باخرة نيلية في الزمالك

المزيد

ساحة رأي

د. صفوت محمد عمارة يكتب: الهجرة وبناء الدولة

عمر عاقيل يكتب: فاشلون بامتياز!

رمضان البيه يكتب: القرين والإنسان

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حسن الأدب

سعد الفقى يكتب: مافيا الدروس الخصوصية؟

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد - ما رأوه سيصدمك (2)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (1)

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

اﻟﻤﺰﻳﺪ