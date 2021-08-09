طريقة عمل المعمول بالعجوة في المنزل

المعمول من الحلويات المميزة والشهرة في الدول العربية، ويمكن تقديم المعمول بالكثير من الحشوات المختلفة التي يفضلها الكبار والصغار، ونقدم لك أشهر وأسهل الوصفات لتقديم المعمول لأسرتك في المنزل بالخطوات.

1- طريقة عمل المعمول بالعجوة للشيف نجلاء

مقادير معمول

3 كوب دقيق

نصف كوب سمن

نصف كوب زبدة

2 بيضة

نصف كوب سكر بودرة

فانيليا

نصف ملعقة صغيرة حبهان مطحون

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

رشة ملح

عجوة

ماء زهر



طريقة تحضير معمول

1- تخلط السمنة والزبدة والسكر البودرة ثم يضاف الحبهان والفانيليا والبيض

2- يخلط الدقيق و البيكنج بودر ورشة الملح ويضاف خليط الدقيق ويقلب

3- تخلط العجوة مع ماء الزهر وتشكل كرات

4- يشكل العجين فى قالب المعمول و يحشى بكرات خليط العجوة

5- يرص في صينية ويدخل الفرن حتى النضج ثم يقدم

طريقة عمل المعمول





2- طريقة عمل المعمول بالتمر منال العالم

مقادير المعمول

العجينة :

3 كوب دقيق

1/2 كوب زبادي

1كوب زبدة لينة

1/4كوب سكر ناعم بودرة

1/4 ملعقة صغيرة محلب ناعم

الحشو :

500جرام تمر

1ملعقة كبيرة زيت زيتون

1ملعقة صغيرة هيل

1ملعقة صغيرة قرفة

طريقة تحضير المعمول

1- في وعاء الخلاط ضعي الدقيق، الزبادي، الزبدة، السكر والمحلب، ثبتي مضرب العجين وشغلي على سرعة متوسطة لمدة 5 دقائق لتحصلي على معجون ناعم.

2- غطي المعمول واتركي العجينة لترتاح لمدة ساعة

3- أحضري قوالب المعمول، او ملقط للنقش

4- سخني الفرن على درجة حرارة 180

5- احضري صواني واسعة وضعي فوقها قطعة من ورق الزبدة.

6- خذي قليل من عجينة المعمول واعملي في وسطها تجويف وضعي التمر ثم اجمعي العجينة فوق التمر ليتغطى تماما.

7- ضعي العجينة المحشيه في قالب المعمول مع الضغط عليها بخفة.

8- اخرجي المعمول من القالب ثم ضعيه متباعدا علي الصواني.

9- اخبزي المعمول الى أن يصبح ذهبي اللون، دعيه يبرد ثم انثري بعض السكر الناعم.



الحشو: في طبق ضعي التمر، زيت الزيتون والهيل والقرفة، قلبي ليختلط.

3- طريقة عمل المعمول بالعجوة السوداني

مقادير المعمول بالعجوة

كوب سمن

2 كوب دقيق

2 كوب سيمولينا ناعم

سكر بودره

نصف كوب لبن

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملعقة كبيرة ماء زهر

رشة ملح

نصف كيلو عجوة

ملعقة كبيرة حبهان مطحون

ملعقة كبيرة ماء زهر

سكر بودره



طريقة تحضير المعمول بالعجوة

1- اخلطي الدقيق والسمولينا ثم ضيفي السمنة وافركي الخليط بهدوء حتى يتغلف كل الدقيق والسمولينا بالسمنة

2- ضيفي السكر واللبن وماء الزهر والبيكنج بودر ورشة الملح وقلبي جيدا حتى تمتزج كل المكونات وتصبح عجينة قابلة للتشكيل

3- ضعي قطعة من العجينة في قالب كيك صغير ثم جزء من الحشوة ثم تغطى بجزء اخر من العجينة

4- ادخليها الفرن على درجة 180 حتى اللون الذهبي ثم رشيها بالسكر البودرة

طريقة تحضير الحشوة

5- اخلطي العجوة وماء الزهر وبودرة الحبهان وتعجن جيدا ثم تكور كرات صغيرة وتستخدم لحشو المعمول

طريقة تحضير المعمول

4- طريقة عمل معمول التمر سهل

مقادير المعمول بالتمر

750 جرام سميد

ثلاثة أرباع كوب سمن

ربع كوب سمن

ربع كوب زيت

ماء ورد

ملعقة كبيرة لبن بودرة

ملعقة كبيرة خميرة

حشوة التمر

نصف كيلو عجوة

نصف كوب زيت

نصف كوب سمن

ملعقة صغيرة جوزة الطيب

ملعقة صغيرة بهارات

ربع كوب ماء



طريقة تحضير المعمول بالتمر

1- تسخن السمنة البلدي والبقري قليلا على النار

2- يخلط السميد مع اللبن البودرة و الخميرة وماء الورد ثم تضاف السمنة و الزيت و يقلب

3- تترك العجينة لترتاح لمدة 3 أو 4 ساعات

4- يضاف الى العجينة ماء بالتدريج ثم تشكل كرات

5- يحشى المعمول بالتمر و يدخل فرن ساخن على درجة حرارة 180

طريقة تحضير حشوة التمر

6- يضاف القليل من السمنة و الزيت الى التمر و القليل من البهارات و جوزة الطيب

7- يضاف اليها ماء حتى تتكون لديكي عجينة لينة

طريقة عمل المعمول بالعجوة

5- طريقة المعمول الهش

مقادير معمول مد بالقشدة

400 جرام سميد

100 جرام دقيق

100 جرام سمن

50 جرام لبن

فستق

ملعقة صغيرة بيكربوناتو

ربع ملعقة خميرة

50 جرام سكر

40 جرام قشدة



طريقة تحضير معمول مد بالقشدة

1- يخلط السميد مع السمنة ثم يترك ليرتاح حوال ساعتين

2- يضاف الدقيق، السكر، الحليب، البيكينج صودا، والخميرة

3- يفرد في قالب بايركس ثم تضاف طبقة من القشدة

4- يرش الفستق

5- تضاف طبقة من العجين ثم يرش الفستق على الوجه

6- يخبز في الفرن حتى يصبح ذهبي اللون يترك ليبرد تماما

وصفة أخرى

مقادير المعمول

1 كيلو دقيق

500 جرام زبدة

نصف ملعقة خميرة

2 ملعقة كبيرة سكر بودرة

300 جرام سيمولينا

نصف كوب ماء

للحشوة

200 جرام فستق مجروش خشن

1 ملعقة ماء ورد

200 جرام سكر

طريقة تحضير المعمول

1- يخلط الدقيق مع السيمولينا ثم يضاف السكر البودرة والخميرة

2- ثم تضاف الزبدة وتبث العجينة باليد مثل الكسكسي

3- ثم يضاف الماء وسوف تكون العجينة لينة

4- تقطع العجينة ثم توضع الحشوة ثم تغلق وتشكل حسب الرغبة

5- وتدخل الفرن حتى تمام النضج ويقدم ويزين بالفسدق المجروش

