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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: مداخلة الرئيس مع برنامج التاسعة لها مردود قوي على الرياضيين

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

أكد النائب أحمد أبو زيد عضو  مجلس  النواب، أن مداخلة الرئيس عبد الفتاح السيسي الهاتفية مع برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أمس الأحد، التي وجه فيها التحية والتهنئة للاعبة فريال أشرف الحائزة على الميدالية الذهبية فى أولمبياد طوكيو 2020، وزملائها الحاصلين على ميداليات فى الأولمبياد هامة للغاية ولها مردود إيجابى قوى على قطاع الرياضة ورسالة تحفيز وتشجيع وتقدير لأبطال مصر على النجاح والإبداع وما حققوه لمصر ممن انتصارات غير مسبوقة في الألعاب الأولمبية.

وقال أبو زيد فى بيان صحفى، إن الرياضة المصرية تشهد طفرة حقيقية غير مسبوقة في ضوء حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجيهاته بالاهتمام بالشباب ودعم أبطال مصر الرياضيين فى مختلف المجالات والتي تساعدهم في كسب وجني النجاحات والانتصارات الرياضة المصرية.

وطالب أحمد أبو زيد الحكومة بمزيد من الجهد نحو تطوير مراكز الشباب والأندية الرياضية، وتوفير الإمكانات التي تساعد شباب مصر في الحصول على المراكز المتقدمة ورفع علم واسم الدولة المصرية في كافة دول العالم، فضلاً عن تنمية الوعي الثقافي والعلمي وإطلاق المهارات الإبداعية، ودعم الخدمات الشبابية والرياضية بصفة عامة وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل.

مداخلة الرئيس عبد الفتاح السيسي الهاتفية الرئيس عبد الفتاح السيسي الميدالية الذهبية أولمبياد طوكيو 2020 الألعاب الأولمبية

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