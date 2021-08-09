نشرة الفن العالمي.. إيرادات قليلة لفيلم The Suicide Squad ..و تكريم جوني ديب في مهرجان سان سباستيان

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من أخبار الفن العالمية أبرز إيرادات فيلم The Suicide Squad وتكريم جوني ديب في مهرجان سان سباستيان وعلاج نفسي لكريسي تيجان.

حقق فيلم The Suicide Squad إيرادات مخيبة في عطلته الأسبوعية الأولى في شباك التذاكر الأمريكي والعالمي بسبب عدة عوامل يعد متحور دلتا وجائحة كورونا أهمها.

بأعلى وسام.. مهرجان سان سباستيان يكرم جوني ديب

اختارت إدارة إدارة مهرجان سان سباستيان الدولي، الممثل الأمريكي جوني ديب لمنحه أعلى أوسمتها خلال النسخة الـ69 المقرر إقامتها في الفترة من 17 إلى 25 سبتمبر المقبل.

أعلنت عارضة الأزياء ونجمة التلفزيون الأمريكي كريسي تيجان، عن تدهور صحتها النفسية بعد أزمة التنمر التي واجهتها في يونيو الماضي ما اضطرها إلى الحصول على مساعدة وعلاج مكثف.

وصلت إيرادات فيلم ديزني ومارفل الشهيرBlack Widow في شباك التذاكر العالمي إلى حوالي 360 مليون دولار، بعد مرور شهر على طرحه في السينمات وعبر منصة ديزني بلس.

تصدر فيلم Jungle Cruise شباك التذاكر الأمريكي وحقق إيرادات عالية في افتتاحية عرضه إلا أنه تراجع سريعا إلى المركز الثاني بعد الوافد الجديد THE Suicide Squad وأصبح الطلب عليه قليلا.