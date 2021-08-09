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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد ... كيف استقبل السياح الروس بمطار شرم الشيخ

بمجسمات فرعونية وبدل غطس.. لحظة استقبال السياح الروس بمطار شرم الشيخ

المجسمات الفرعونيه
المجسمات الفرعونيه تستقبل السياح الروس

لاقى السياح الروس اليوم بمطار شرم الشيخ، استقبالا حارا من قبل المسئولين والمواطنين، في أول رحلة لمصر بعد انقطاع دام ٦ سنوات.

وكان في انتظار السياح الروس، بصالة وصول المطار الفرق الاستعراضية التي ترتدي الزي الفلكلوري الروسي  ووقفت عازفة وسط صالة الوصول تعزف الموسيقي الروسي بآلة الكمنجة الموسيقية.

وتم إعداد تورته بهذه المناسبة، وتم توزيع الورود البلدية المصرية والشيكولاته علي السياح ، الذين  التقطوا الصور التذكارية مع مجسمات  الشخصيات الفرعونية ومجسمات بدل الغطس، كما وزعت هيئة تنشيط السياحة على السياح الروس كتيبات المعالم المصرية كهدايا تذكارية  أخرى.

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واستقبل  مطار شرم الشيخ الدولي اليوم، أولى الرحلات الجوية الروسية التابعة لشركة Rossiya Airlines رحلة رقم FV 5633من طراز B747 قادمة من مطار شيريميتييفو بالعاصمة الروسية موسكو وعلى متنها ٥١٧ سائحا . 

وكان فى استقبال الطائرة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، ويورغى بوريسينكو سفير روسيا بالقاهرة والطيار أحمد منصور رئيس الشركة المصرية للمطارات واللواء نبيل الملاح مدير مطار شرم الشيخ وعدد من المسئولين بمحافظة جنوب سيناء وهيئة تنشيط السياحة .

حيث تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياة الملونة بأعلام مصر وروسيا واستقبال الركاب بالعروض الفلكلورية داخل المطار .

وزينت  صالة الوصول بأعلام البلدين ورسائل  والترحيب بضيوف مصر فى أرض السلام  وقام فريق العلاقات العامة بمطار شرم الشيخ  بإستقبال الركاب وتقديم الورود والشيكولاته وبعض الهدايا التذكارية  ، مع اتخاذ  كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطار. 

وأكد الطيار محمد منار وزير الطيران، أن عودة السياحة الروسية الى مصر جاء بفضل جهود ودعم القيادية السياسية لقطاع الطيران المدني خلال السنوات الماضية. 
وأضاف أن وزارة الطيران المدنى وجميع شركاتها التابعة  قامت بتطبيق كافة الإجراءات الأمنية والاحترازية بجميع المطارات المصرية ، والتي  أشاد بها كافة الوفود ولجان التفتيش التى زارت مصر خلال الفترة السابقة والتى أكدت ثقه الجميع في تطبيق المعايير الأمنية والصحية بالمطارات المصرية وتوج هذا الإنجاز بحصول ١١ مطار مصري حتي الآن من بينهم مطاري شرم الشيخ والغردقة على شهادة الاعتماد الصحى للسفر الآمن من المجلس العالمي للمطارات ACI.

ورحب وزير الطيران المدني ، بوصول أولي الرحلات الروسية اليوم  من موسكو الي مطاري شرم الشيخ والغردقة سواء علي متن الناقل الوطني مصرللطيران أو شركات الطيران الروسية.

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استقبال السياح الروس مطار شرم الشيخ ورد بلدي مجسمات فرعونية

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