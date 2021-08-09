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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوات المسلحة تعلن عن حاجتها لوظائف جديدة.. تعرف على الشروط والتفاصيل

القوات المسلحة
القوات المسلحة

أعلنت الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية عن حاجتها لشغل بعض الوظائف المحدودة بنظام التعاقد محدد المدة.

وأعلنت الشركة التابعة لـ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في إعلانها أنه لابد مراجعة الإرشادات والشروط العامة بعناية واختيار أنسب وظيفة للمتقدم طبقاً للشروط الخاصة بكل وظيفة وذلك قبل بدء عملية تسجيل البيانات، حيث أنه لن يتم قبول تسجيل المتقدم أكثر من مرة "على نفس الوظيفة /  أو على وظيفة أخرى" أو تعديل أي بيانات على الموقع بعد استكمال التسجيل حتى انتهاء فترة التقدم للإعلان. 

الشروط العامة لوظائف القوات المسحلة
= ‏أن يكون من الذكور فقط نظرا لطبيعة العمل والبعد النسبي عن المناطق المأهولة.

= أن يكون المتقدم مصر الجنسية من أبوين مصريين.

= ‏تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء "النهائي / المؤقت" منهما.

= الالتزام بالشروط المحددة لكل وظيفة "المؤهل - التخصص - مجال الخبر - عدد سنوات الخبرة".

= ‏أن لا يكون قد سبق اتهامه في أي قضية جنائية أو سياسية.

= اثبات سنوات الخبرة والتأهيلات العلمية والعملية بكافة الطرق التي تراها الشركة مناسبة.

= اجتياز جميع الاختبارات المقررة "شخصي - فني - طبي - الخ".

‏= التقدير جيد فما أكثر وإيجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة مع تقديم الشهادات الدلة.

= إحضار شهادة طبية بخلوه من الأمراض المعدية على أن يتم عرضه على المستشفيات الحكومية وإعطاء شهادة منها طبقاً لمحل الإقامة للمتقذم للعمل. 

‏إرشادات عامة لوظائف القوات المسلحة

= طباعة ملف الالتحاق بوظيفة "الصفحات من الصفحة الثالثة إلى الصفحة السادسة واستكمالها بخط اليد "بالقلم الأزرق" وارفقها ضمن الأوراق المسلمة وذلك مع بداية  الاختبارات الفنية و المقابلات الشخصية.

= ‏استكمال جميع الخانات الالزامية بنموذج استيفاء البيانات الإلكتروني على الموقع الإلكتروني للجهاز.

= سيتم تحديد موعد لاحقا المتقدم لإجراء الاختبارات الفنية والمقابلات الشخصية وعلى المتقدم في ذلك اليوم إحضار أصول وثائق التعيين"بطاقة الرقم القومي - المؤهل الدراسي - موقف تأدية الخدمة العسكرية - الدراسات العليا إن وجد للمراجعة ما تسليم صورة منها داخل حافظة بلاستيكية لملف الالتخاق بالوظيفة.

= مراعاة الدقة عند تسجيل التأهيل العلمي عدد سنوات الخبرة في مجال الوظيفة المطلوبة الدورات التدريبية الخبرات الوظائف اماكن العمل السابقة أرقام التواصل وطبقا للشهادات المتقدمة.

= سيتم إرسال توقيتات ومكان إجراء الاختبارات الفنية والمقابلات الشخصيةلكل وظيفة تباعا بنظام الرسائل نصية أس أم أس أو بالاتصال التليفوني وطبقا لاحتيحات الجهاز.

= ‏لن يلتفت إلى الطلبات الواردة في اليد او بالبريد او الطلبات المرفقة الصور غير واضحة الوصول الأسواق المطلوبة.

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