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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد عودة السياحة الروسية

محافظ جنوب سيناء: السائح الروسي هو الأول لمصر..فيديو

السياحة الروسية
السياحة الروسية

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن عودة السياحة الروسية تتويجا لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجهودات الدولة المستمرة في تنشيط السياحة وحركة الطيران.

 

وأضاف فودة خلال تصريحات نقلتها فضائية “تن”  أن الطائرة الروسية التى وصلت لمطار شرم الشيخ اليوم  من طراز وينج B747/400 علي متنها 528 راكب روسي منهم إعلاميين وصحفيين ومالكي شركات سياحية وسياح روس.

 

وتابع محافظ جنوب سيناء أنه سوف يتم تسيير ٥ رحلات طيران أسبوعيا من العاصمة موسكو لشرم الشيخ، مؤكدا أن السائح الروسي هو السائح الأول في مصر وهناك المزيد من الأفواج خلال الفترة القادمة

 

أولى الرحلات الجوية 

 

كان مطار الغردقة الدولي، قد استقبل صباح اليوم، الاثنين، أولى الرحلات الجوية للشركة الوطنية مصر للطيران قادمة من العاصمة الروسية موسكو رحلة رقم MS724 من طراز إيرباص 300-A330 وعلى متنها ٣٠٠ سائحا روسيا إيذانا ببدء مرحلة جديدة لعودة السياحة الروسية الى مدينتى الغردقة وشرم الشيخ.

 

يأتي ذلك فى إطار استئناف الحركة الجوية الروسية الى المدن السياحية المصرية، وفي ضوء جهود وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتنشيط حركة السياحة الوافدة إلي مصر.

 

تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه المتعارف عليه فور هبوط الرحلات الجديدة الى ارض المطار  كما تم استقبال الركاب بالورود وتوزيع هدايا تذكارية عليهم بهذه المناسبة، كما يستقبل مطار شرم الشيخ غدا الثلاثاء أولي رحلات مصر للطيران القادمة مباشرة من موسكو.

 

 

تنشيط السياحة وزارة الطيران المدني شرم الشيخ سيناء جنوب سيناء

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