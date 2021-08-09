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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أبوعاصي: مستعد أدرّس للشيخ محمد حسان علوم الأزهر

أبو عاصي
أبو عاصي

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصى، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر سابقًا، إنه يقبل أن يُدرّس للشيخ محمد حسان، مشددًا على أنه موافق على تعليمه وليس لديه أي مانع.

 

محمد حسان ليس أزهريًا 

وأوضح «أبو عاصى»، خلال حواره مع الشيخ خالد الجندى، ببرنامج «لعلهم يفقهون»"، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الاثنين، أن الدورس التي يقدمها في الأزهر دروس عامة وموجه لكل المواطنين وعامة، ويقبل للحضور بها أي شخص، مشيرًا إلى أن القاضي الذي كان يقف على المحكمة وجه وسأله لماذا لم تدرس في الأزهر.

وأكد أن الأزهر الشريف أبوابه مفتوحة من سنوات عديدة ومستعد للتدريس له، مشددًا على أنه حصل على الدكتوراة من جامعة في أمريكا وجاء ليناقشها في كلية الدعوة حتى يلتصق في أذهان الجموع بأنه شخص أزهري، فيما أن الشيخ محمد حسان ليس أزهريًا ولا ينتمي للأزهر الشريف، وكان يجب أن يدرس علوم الأزهر كالشريعة وعلوم القرآن وأصول التفسير وأصول الحديث والحديث والتفسير.

وشدد على أنه كان يجب على محمد حسان أن يدرس كل هذه العلوم والمواد الأزهرية الفقية ويأتي لكي ينتمي للأزهر، مشددًا على أن الأزهري هو شخص ليس جاهل، إذ أنه شخص درس الكثير من العلوم الشرعية والفقية لكي يكون شخص ذو علم كبير. 

دس السم في العسل

وهاجم الداعية السلفي محمد حسان، إنه يؤيد الإخوان وكان يعتلي المنبر إبان حكم المعزول مرسي، منوهًا بأن الشيخ محمد حسان دس السم في العسل، والغريب في الأمر أنه قال إن الإخوان جماعة دعوية وتحولت فيما بعد إلى جماعة سياسية.

وأضاف أن الداعية الشيخ محمد حسان عندما قال إن أصول المنهج السلفي "التوحيد الخالص" كأنه يقول أن الأزهر لا يعرف التوحيد الخالص، وهذا ما اعتبره الشيخ الأزهري تضليلًا للناس.

فلنفتح له كل الأبواب

وكان الشيخ خالد الجندي،  عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، قد نبه في بداية حلقة اليوم ، إلى أن لو أراد أحد السلفيين العودة عن فكره، فلنفتح له كل الأبواب، مشيرًا إلى أنه تلمس فى الشيخ محمد حسان، العودة عما كان فيه من فكر، من خلال حديثه أمام المحكمة. 

وأضاف قائلاً: أنا لا أتحدث بلسان الشيخ محمد حسان ، وهو يرد، لكني ألتمس فيه العودة، فأنا أمدح في الشيخ محمد حسان الحال الذي صار إليه". 

وفي حلقة الأمس كان عضو المجلس الأعلى علق على شهادة الداعية السلفى محمد حسان، أمام المحكمة، فى قضية “داعش إمبابة”: "كلام واضح وصريح قاله الشيخ محمد حسان، ووصف الإرهابيين، بأنهم جماعات منحرفة عن كتاب الله والسنة". 

وتابع: "الشيخ حسان، تحدث عن جماعة الإخوان الإرهابية، ورفعها شعار الدماء عقب الإطاحة بها، وحاولت تدمير الدولة، وكنت أتمنى أن يتركوا الحكم حقنا للدماء، فكل التحية له على هذه الشهادة الصادقة، وكما قولنا هناك من يقف موقفا رجوليا، وتراجع عن الباطل الذى هو فيه، والحمد لله الذى أنه لم يخلف ظننا فيه". 

الشيخ محمد حسان الداعية محمد حسان الدكتور محمد سالم أبو عاصى الأزهر الأزهري السلفيين

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