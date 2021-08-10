محافظ البحر الأحمر: عودة السياحة الروسية نتاج لـ مجهودات الدولة

9 رحلات أسبوعيا..

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، تعليقا على عودة السياحة الروسية إلى شرم الشيخ والغردقة، إن عودة السياحة الروسية نتاج لمجهود الدولة بالكامل، مضيفا:" اتصالات على المستوى الرئاسي بين الرئيس السيسي والرئيس الروسي ساهمت بشكل كبير في اعادة السياحة الروسية ".



وأضاف عمرو حنفي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" تم استقبال طائرين في الأولى تابعة لمصر الطيران والثانية تابعة لـ خطوط الطيران الروسية بإجمالي 890 سائح وسيكون لدينا 5 رحلات على الخطوط الروسية بشكل أسبوعي و4 رحلات مصر للطيران بإجمالي 9 رحلات في الأسبوع ".

وتابع عمرو حنفي:" هناك تزايد وإقبال مستمر من السائحين على الغردقة ونستقبل حوالي 6 ألاف سائح يوميا من جنسيات مختلفة ".

واكمل عمرو حنفي:" هناك تزايد لحركة السياحة الداخلية في محافظة البحر الأحمر وخاصة الغردقة بعض الفنادق الغردقة مكتملة الحجز حتى شهر سبتمبر ".



عودة السياحة الروسية

وأكد الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران، أن عودة السياحة والرحلات الروسية إلى مصر جاء بفضل جهود ودعم القيادة السياسية لقطاع الطيران المدني خلال السنوات الماضية.

وقال الطيار محمد منار، في تصريحات صحفية اليوم، الإثنين، إن وزارة الطيران المدني وجميع شركاتها التابعة، قامت بتطبيق كافة الاجراءات الأمنية والاحترازية بجميع المطارات المصرية، حيث أشاد بها كافة الوفود ولجان التفتيش التى زارت مصر خلال الفترة السابقة.

وأكد وزير الطيران، أن إشادة الوفود واللجان الروسية، أكدت ثقه الجميع في تطبيق المعايير الأمنية والصحية بالمطارات المصرية، التي توج إنجازها بحصول 11 مطار مصري حتى الآن من بينهم مطاري شرم الشيخ والغردقة، على شهادة الاعتماد الصحى للسفر الآمن من المجلس العالمي للمطارات ACI .