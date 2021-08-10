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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نادي الزمالك: عدد المجلة لم يكن موفقا.. والاعتراف بالخطأ من شيم الكبار

الزمالك
الزمالك

قال عمرو أدهم، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، إن الفارس الأبيض ملتزم التزاما تاما بسياسته ومبادئه السابق إعلانها، والتي تقوم على إعلاء قيم الروح الرياضية والاحترام المتبادل مع أطراف المنظومة الرياضية كافة.

 

وأضاف عمرو أدهم خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،: "عدد مجلة الزمالك لم يكن موفقا، الاعتراف بالخطأ من شيم الكبار، الخطأ قد يكون فرديا ولكن لايعفي باقي المسئولين".

 

وتابع :" مجلة الزمالك هدفها الأول هو دعم النادي، ومحتوى المجلة لم يكن جيدا ويحتاج لموضوعية أكثر، خلال الفترة المقبلة".

 

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وواصل:" نحن نتبع أسلوبا علميا، وتم تكليفي بمراجعة محتوى المجلة، وسنجتمع مع القائمين على المجلة لمناقشة هذه الأزمة وتطوير المجلة كي تخرج بالشكل اللائق".

 

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وأردف :" قرار إدارة الزمالك، يؤكد حرصنا على دعم التسامح والروح الرياضية ونبذ التعصب، أخدنا قرارات وفقًا للثوابت التي ستبقى مرتبطة بنا، وأي أحد سيخرج عن السياق؛ لن يكون له تواجد، نحن لا نبالغ ولا نتهاون، سمعنا للأطراف كلها؛ حتى نحدد المسئولية، قد يكون هناك مسئول فردي ولكن المنظومة كلها مسئولة".

 

وأكد :" لائحة اتحاد الكرة في اختيار الفرق المشاركة إفريقيا، يمثل إهدارا لجهود أندية أخرى، الدوري ممكن ينتهي بترتيب آخر في نهاية المسابقة، اختزلنا كل المجهود والاخفاق بقرار لحظي في مباراة علشان انقذ موقف ترتب على تأجيلات كتير".

 

وقال أيضا:" حدث سوء تفاهم مع أحمد فتوح وتم حل الأزمة واللاعب عاد إلى معسكر الزمالك".

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