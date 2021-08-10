عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السياحة: عودة الرحلات الروسية إلى مصر "يوم سعيد"

وزير السياحة والاثار
وزير السياحة والاثار

قالت الدكتورة سها بهجت، المتحدث باسم وزارة السياحة الآثار، إن مصر استقبلت أمس، أولى رحلات مصر للطيران القادمة من موسكو إلى الغردقة، وعلى متنها 300 سائح، وكان يوما سعيدًا.

 

وأضاف «بهجت»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على قناة " سي بي سي"، أن حركة السياحة الروسية عادت مرة أخرى وذلك يدل على أن كل الجهود التي بذلت الفترة الماضية كانت جيدة.

 

و في سياق آخر، قالت الدكتورة سها بهجت ، المتحدث باسم وزارة السياحة والأثار، إن هناك عددا من الإجراءات الوقائية التي أقرتها مصر داخل المطارات، ومنها إجراء مسحة " بي سي آر " للتأكد من سلامة السياح ، وإتاحة التحليل الفوري في المطارات بالمحافظات السياحية ، إلي جانب انتشار التطعيمات ، في حالة عدم حصول المسافر على التطعيم .

 

وتابعت المتحدث باسم وزارة السياحة والأثار ، أن مصر تمتلك عوامل جذب سياحية كبيرة للسوق الروسي ، وهي من أفضل الواجهات السياحية المفضلة لهم ، على مستوى العالم  ، مشيرة إلى عودة حركة الطيران بشكل كامل بين الدولتين.


وأوضحت "بهجت " أن الدولة المصرية أصبحت لا تعتمد على سوق سياحي وحيد، فهي أصبحت مصدرا للجذب السياحي لدول شرق أوروبا، وذلك للتنوع وعدم التوقف السياحي، في حالة توقف إحدى الأسواق الوافدة.


وأردفت أن الفترة الفائتة كان بها العديد من المجهودات لتسهيل الحصول على التأشيرة المصرية إلكترونيا، حتى وصلت لـ 73 دولة لها الحق في الحصول على التأشيرة الإلكترونية ، مما سهل الكثير من الإجراءات ، وسهولة الوصول لمصر .
 

السياحة السياحة الروسية مصر الغردقة خبار التوك شو

ترشيحاتنا

بقوة 850 حصانًا .. باجاني الخارقة تعزف أجمل الألحان| فيديو

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 10 أغسطس

اعرف السر.. واتسآب يسجل الخروج لآلاف المستخدمين دون علمهم

حكم قضاء سنة الفجر بعد الفريضة أو طلوع الشمس؟ دار الإفتاء ترد

الولايات المتحدة تعلن المشاركة في المحادثات الأفغانية بالدوحة

القبض على شاب في المغرب بعد تشويهه جدارية للملك بالألوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجمهور يهاجم دينا الشربينى بعد جنازة دلال عبد العزيز.. لهذا السبب

ارتجاج في المخ.. تفاصيل نقل مؤمن زكريا إلى المستشفى

القوات المسلحة تعلن عن حاجتها لوظائف جديدة.. تعرف على الشروط والتفاصيل

سقوط صادم لـ الذهب..الجرام يفقد 38 جنيها ومفاجأة في أسعار اليوم الإثنين

تنظيم الاتصالات: رد 2 مليون جنيه لمستخدمي الموبايل في الـ 4 شركات

بالاسم .. شوبير يعلن انضمام صفقة من العيار الثقيل للأهلي

توجيهات السيسي.. رئيس الوزراء يتابع تطبيق منظومة التحول الرقمي لإنفاذ القانون

الكاف يخطر الاتحاد المغربي باستبعاد الوداد من دوري الأبطال في تلك الحالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء طريقها إلى المنزل.. سيارة تدهس عروس في ليلة زفافها|صور

أثناء غرق السيارات بالمياه.. شاهد تمساح يعترض طريق السائقين| صور

مهدد بقطع يديه.. شاب يصاب بأعراض غريبة بسبب عضة عنكبوت|شاهد

بالفيديو والصور| متظاهرون يحاولون اقتحام مقر بي بي سي في لندن

فيديو

أسرار لا تعرفها عن رأس السنة الهجرية (فيديوجراف)

فيديو جراف.. رامي رضوان : شخص بشرني برؤية تخص دلال وسمير غانم

كل ما تريد معرفته عن الصلاة النارية .. حكمها وكيفيتها|فيديوجراف

استمرار فعاليات التدريب المشترك "زايد-3" بحضور قادة القوات الجوية المصرية والإماراتية.. صور

المزيد

ساحة رأي

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مواقع التواصل وتأثيرها على الأسرة

عبد العال البنداري يكتب: نقص الأسمدة الكيماوية

د.جوزيف رامز أمين يكتب: أفكار للمناقشة على هامش أولمبياد طوكيو

أحمد شيخو يكتب: المقاربة التنويرية الديمقراطية لأزمات المنطقة

د. صفوت محمد عمارة يكتب: الهجرة وبناء الدولة

عمر عاقيل يكتب: فاشلون بامتياز!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

إبراهيم شعبان

حزب الله أم لبنان؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ