السياحة: عودة الرحلات الروسية إلى مصر "يوم سعيد"

قالت الدكتورة سها بهجت، المتحدث باسم وزارة السياحة الآثار، إن مصر استقبلت أمس، أولى رحلات مصر للطيران القادمة من موسكو إلى الغردقة، وعلى متنها 300 سائح، وكان يوما سعيدًا.

وأضاف «بهجت»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على قناة " سي بي سي"، أن حركة السياحة الروسية عادت مرة أخرى وذلك يدل على أن كل الجهود التي بذلت الفترة الماضية كانت جيدة.

و في سياق آخر، قالت الدكتورة سها بهجت ، المتحدث باسم وزارة السياحة والأثار، إن هناك عددا من الإجراءات الوقائية التي أقرتها مصر داخل المطارات، ومنها إجراء مسحة " بي سي آر " للتأكد من سلامة السياح ، وإتاحة التحليل الفوري في المطارات بالمحافظات السياحية ، إلي جانب انتشار التطعيمات ، في حالة عدم حصول المسافر على التطعيم .

وتابعت المتحدث باسم وزارة السياحة والأثار ، أن مصر تمتلك عوامل جذب سياحية كبيرة للسوق الروسي ، وهي من أفضل الواجهات السياحية المفضلة لهم ، على مستوى العالم ، مشيرة إلى عودة حركة الطيران بشكل كامل بين الدولتين.



وأوضحت "بهجت " أن الدولة المصرية أصبحت لا تعتمد على سوق سياحي وحيد، فهي أصبحت مصدرا للجذب السياحي لدول شرق أوروبا، وذلك للتنوع وعدم التوقف السياحي، في حالة توقف إحدى الأسواق الوافدة.



وأردفت أن الفترة الفائتة كان بها العديد من المجهودات لتسهيل الحصول على التأشيرة المصرية إلكترونيا، حتى وصلت لـ 73 دولة لها الحق في الحصول على التأشيرة الإلكترونية ، مما سهل الكثير من الإجراءات ، وسهولة الوصول لمصر .

