شمس البارودي تكشف حقيقة مقاطعتها لزميلاتها الفنانات بعد اعتزالها

تصدرت الفنان المعتزلة شمس البارودي، تريند جوجل؛ وذلك بعد شائعات مشاركتها في غسل الفنانة دلال عبد العزيز.

وكانت شمس البارودي قد أكدت، في لقاء سابق مع الفنان إدوارد، خلال برنامجه القاهرة اليوم، أنها ما زالت تحتفظ بعلاقات طيبة مع بعض الفنانات، من بينهن “شهيرة، سهير رمزي، عفاف شعيب”.

حسن يوسف يكشف حقيقة مشاركة شمس البارودي في غسل دلال عبد العزيز

كشف الفنان حسن يوسف، حقيقة حضور زوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودي غُسل الفنانة الراحل دلال عبد العزيز.

وقال حسن يوسف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، الفنانة شمس البارودي لم تقف في غسل الراحلة دلال عبد العزيز كما يشاع.

وأكد الفنان حسن يوسف، أن رحيل الفنانة دلال عبد العزيز صدمة كبيرة للمجال الفنى، مشيرا إلى أنها قيمة فنية حقيقية يعشقها الملايين في مصر، والوطن العربي.

وأوضح حسن يوسف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” عبر فضائية “الحدث اليوم”: أقوم الآن بتحضير كتاب بعنوان “50 عاما في عالم الفن”، مشيرا إلى أن بداياته كانت في عام 1959 خلال آخر عام من المعهد.

وتابع الفنان حسن يوسف، أن واجبه بعد هذا العمر في الفن، أن يقوم بنقل خبراته وتجاربه في الفن للجيل القادم.

وأشار يوسف إلى أن أول مفهوم هو أن الفنان لا بد أن يكون صاحب مزاج، مضيفا: “عمري ما شربت سيجارة” وحياتي الواقعية عكس التمثيل.

وفي وقت سابق نفى الفنان حسن يوسف، ما تم تداوله خلال الفترة الماضية، عن عودة زوجته شمس البارودي إلى التمثيل مرة أخرى.

وقال الفنان حسن يوسف، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن الأمر مستبعد تمامًا، ما يتم تداوله مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وأكد أنها لا تفكر في هذا الأمر.

وأبدى الفنان حسن يوسف، استياءه من انتشار وقائع التعذيب التي يرتكبها البعض ضد الطفولة، متسائلًا "هل انعدم الضمير الإنساني تجاه الأطفال؟"، مطالبا بتطبيق القانون ضد كل من يرتكب وقائع تعذيب ضد الأطفال.