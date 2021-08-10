غدا.. سينما الساقية تعرض فيلم الرجل الثاني احتفالا بذكرى رشدي أباظة

تعرض ساقية عبد المنعم الصاوي، غدا الأربعاء، ضمن برنامج سينما الساقية الشهري، الفيلم الشهير "الرجل الثاني"، احتفالا بذكرى ميلاد الفنان الراحل رشدي أباظة دنجوان السينما المصرية.



ويعد فيلم"الرجل الثاني"من أهم الأعمال التي قدمها الفنان الراحل رشدي أباظة في السينما المصرية،عام 1959،ويصنف ضمن أفلام التشويق والإثارة،التي قدمت لأول مره بالسينما في هذه الفترة الزمنية حيث تناول الفيلم قضايا التهريب والجريمة بأسلوب مبتكر ومختلف عن طرق تناولها في الأفلام التي سبقتها.



وتدور فكرة الفيلم في مده حوالي 170 دقيقة حول الشخصية الرئيسية"عصمت كاظم"الرجل الثاني في عصابة دولية ويمارس عمليات التهريب والإحتيال من خلال ملهى ليلي يملكه ليكون ستارا لأعماله غير المشروعة، بينما يظل زعم العصابة الحقيقي"الرجل الأول" الذي تبحث عنه الشرطة لغزا طوال الأحداث ولا يظهر سوى في اللحظات الأخيرة.



وتتصاعد الأحداث عندما يقتل شقيق"صباح"التي تريد الانتقام له، ويظل الصراع بين الشرطي الذي يجسده صلاح ذو الفقار والرجل الثاني رشدي أباظة حتى يتم قتل الأخير برصاص زعيم العصابة.

الفيلم بطولة رشدي أباظة،صلاح ذو الفقار،سامية جمال،صباح،قصة وسيناريو وحوار يوسف جوهر وعز الدين ذو الفقار،تصوير وحيد فريد،إخراج عز الدين ذو الفقار.