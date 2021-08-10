علاج إنخفاض ضغط الدم فى المنزل بسرعة .. أغذية ومشروبات جربها بنفسك

علاج إنخفاض ضغط الدم فى المنزل بعلاجات منزلية فعالة لضغط الدم المنخفض فقد يتسبب انخفاض ضغط الدم في عدم كفاية تدفق الدم إلى القلب والدماغ والأعضاء الحيوية الأخرى.

غالبًا ما يحدث الانخفاض المفاجئ في ضغط الدم عندما يرتفع الشخص فجأة من وضع الاستلقاء أو الجلوس. وهذا ما يسمى نقص التوتر الوضعي وقد يتسبب في دوار خفيف ودوخة.

يمكنك علاج إنخفاض ضغط الدم فى المنزل إذا كنت تشعر بالأعراض التالية لفترة من الوقت ،إعياء أو دوخة أو غثيان

يلعب نظامك الغذائي دورًا مهمًا في الحفاظ على ضغط الدم.يقترح الدكتور روبالي داتا ، اختصاصي التغذية السريرية في مستشفى فورتيس إسكورتس ، بعض العلاجات المنزلية لضغط الدم المنخفض:



1. تناولي كميات صغيرة بشكل متكرر:

يساعد تناول كميات صغيرة عدة مرات في اليوم في منع الانخفاض المفاجئ في ضغط الدم الذي قد يعاني منه المرء بعد الوجبات.

لذلك ، إذا كنت تتناول ثلاث وجبات كاملة في اليوم ، فمن الأفضل توزيعها على خمس وجبات صغيرة في اليوم.

2. تناول كمية كافية من الملح:

الملح الزائد ضار ، لكن من ناحية أخرى يحتاجه جسمك بكميات معتدلة وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، يجب أن يحتوي نظامك الغذائي اليومي على ملعقة صغيرة من الملح المضاف إلى جانب ما تستمده من الفواكه والخضروات الطبيعية.

في الصيف أو إذا كنت تمارس الرياضة يوميًا ، احتفظ ببعض ماء الليمون مع قليل من الملح تأكد من عدم وجود الكثير من الملح الذي قد يؤدي إلى مشاكل مثل احتباس الماء إلى جانب ارتفاع ضغط الدم.



ضغط الدم

3. اشرب المزيد من السوائل:

يمكنك علاج إنخفاض ضغط الدم فى المنزل عن طريق تناول ما لا يقل عن 2 إلى 3 لترات من الماء كل يوم. وبالاضافة الى هذا، وتشمل المشروبات مثل ماء جوز الهند كأفضل علاج لآنخفاض ضغط الدم فى المنزل يمكنك تناول ما لا يقل عن 2 إلى 3 لترات من الماء كل يوم.



4. عصير الرمان

يمكن علاج إنخفاض ضغط الدم فى المنزل عن طريق تناول عصير الرمان فهو غني بمضادات الأكسدة التي تسمى البوليفينول وقد تساعدك على خفض ضغط الدم و يعد الماء من أفضل الطرق لمحاربة الجفاف لذلك ، لا تنسى شرب كمية كافية من الماء لهذا اليوم.



4. الكافيين

قد تساعد المشروبات المحتوية على الكافيين مثل الشاي أو القهوة في زيادة ضغط الدم بشكل مؤقت فعندما ينخفض ​​ضغط الدم فجأة ، يمكن لفنجان من القهوة أو الشاي تنشيط الدورة الدموية ويسبب ارتفاعًا قصيرًا في ضغط الدم. على الرغم من أن لا أحد يعرف سبب حدوث ذلك ، إلا أنه يُعتقد أنه يساعد في علاج إنخفاض ضغط الدم فى المنزل بسرعة.

