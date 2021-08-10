عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علاج إنخفاض ضغط الدم فى المنزل بسرعة .. أغذية ومشروبات جربها بنفسك

ضغط الدم
ضغط الدم

علاج إنخفاض ضغط الدم فى المنزل  بعلاجات منزلية فعالة لضغط الدم المنخفض فقد يتسبب انخفاض ضغط الدم في عدم كفاية تدفق الدم إلى القلب والدماغ والأعضاء الحيوية الأخرى. 

غالبًا ما يحدث الانخفاض المفاجئ في ضغط الدم عندما يرتفع الشخص فجأة من وضع الاستلقاء أو الجلوس. وهذا ما يسمى نقص التوتر الوضعي وقد يتسبب في دوار خفيف ودوخة. 

يمكنك علاج إنخفاض ضغط الدم فى المنزل  إذا كنت تشعر بالأعراض التالية لفترة من الوقت ،إعياء أو دوخة أو غثيان

 يلعب نظامك الغذائي دورًا مهمًا في الحفاظ على ضغط الدم.يقترح الدكتور روبالي داتا ، اختصاصي التغذية السريرية في مستشفى فورتيس إسكورتس ، بعض العلاجات المنزلية لضغط الدم المنخفض:

طرق رفع ضغط الدم طبيعيا بدون أدوية فى لمح البصر

4 علاجات طبيعية لخفض ضغط الدم


1. تناولي كميات صغيرة بشكل متكرر:

يساعد تناول كميات صغيرة عدة مرات في اليوم في منع الانخفاض المفاجئ في ضغط الدم الذي قد يعاني منه المرء بعد الوجبات.

 لذلك ، إذا كنت تتناول ثلاث وجبات كاملة في اليوم ، فمن الأفضل توزيعها على خمس وجبات صغيرة في اليوم. 

2. تناول كمية كافية من الملح:

الملح الزائد ضار ، لكن من ناحية أخرى يحتاجه جسمك بكميات معتدلة وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، يجب أن يحتوي نظامك الغذائي اليومي على ملعقة صغيرة من الملح المضاف إلى جانب ما تستمده من الفواكه والخضروات الطبيعية.

 في الصيف أو إذا كنت تمارس الرياضة يوميًا ، احتفظ ببعض ماء الليمون مع قليل من الملح  تأكد من عدم وجود الكثير من الملح الذي قد يؤدي إلى مشاكل مثل احتباس الماء إلى جانب ارتفاع ضغط الدم. 
 

ضغط الدم

3. اشرب المزيد من السوائل:

يمكنك علاج إنخفاض ضغط الدم فى المنزل عن طريق تناول ما لا يقل عن 2 إلى 3 لترات من الماء كل يوم. وبالاضافة الى هذا، وتشمل المشروبات مثل ماء جوز الهند كأفضل علاج لآنخفاض ضغط الدم فى المنزل يمكنك تناول ما لا يقل عن 2 إلى 3 لترات من الماء كل يوم. 
 

4.عصير الرمان 

 

يمكن علاج إنخفاض ضغط الدم فى المنزل عن طريق تناول عصير الرمان فهو غني بمضادات الأكسدة التي تسمى البوليفينول وقد تساعدك على خفض ضغط الدم و يعد الماء من أفضل الطرق لمحاربة الجفاف لذلك ، لا تنسى شرب كمية كافية من الماء لهذا اليوم. 
 

4. الكافيين 

قد تساعد المشروبات المحتوية على الكافيين مثل الشاي أو القهوة في زيادة ضغط الدم بشكل مؤقت فعندما ينخفض ​​ضغط الدم فجأة ، يمكن لفنجان من القهوة أو الشاي تنشيط الدورة الدموية ويسبب ارتفاعًا قصيرًا في ضغط الدم. على الرغم من أن لا أحد يعرف سبب حدوث ذلك ، إلا أنه يُعتقد أنه يساعد في علاج إنخفاض ضغط الدم فى المنزل بسرعة. 
 

ضغط الدم علاج إنخفاض ضغط الدم علاج انخفاض ضغط الدم فى المنزل علاج ضغط الدم اسباب ضغط الدم

ترشيحاتنا

من يحقق مع الأولمبية؟.. طه اسماعيل: ذهبية فريال أشرف حفظت ماء الوجه

بسبب "نوع الجنين".. هيئة الصوت والضوء تقاضي يوتيوبر سوريًا

وزير التعليم: أسلوب بناء الأسئلة أساس تطوير الثانوية العامة

السفير الأمريكى: قدمنا أكثر من 102 مليون دولار للحفاظ على مواقع للتراث الثقافي بمصر

بعد شهادة الشيخ محمد حسان.. عقوبة الإنضمام لجماعات مسلحة وفقا للقانون

بعثة منتخب اليد تصل مطار القاهرة بعد أداء مبهر في أولمبياد طوكيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب التلاعب.. إحالة نصف العاملين بإدارة تسكين ضواحي بورسعيد إلى النيابة

الجمهور يهاجم دينا الشربينى بعد جنازة دلال عبد العزيز.. لهذا السبب

صاحبة ذهب طوكيو.. فريال أشرف تفضح سوء تخطيط اللجنة الأولمبية المصرية |مستند

رسميا.. باريس سان جيرمان يعلن ضم ليونيل ميسي.. شاهد

3 صفقات من العيار الثقيل للأهلي .. شوبير يكشف موعد الإعلان الرسمي

الكشف عن علاقة الأجسام المضادة لـ كورونا بالتدخين.. تحذير خطير من العلماء

هنا الزاهد تكشف حقيقة حملها| خاص

السلطات السعودية تعلن شروط استخراج تصريح العمرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأعلام المصرية وميداليات طوكيو.. استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال الأولمبياد جيانا فاروق وعلى الصاوي | فيديو وصور

طوارئ بمطار القاهرة لاستقبال البعثة المصرية الأولمبية بحضور وزير الرياضة.. صور

كامل العدد.. 60 صورة من حفل رامي صبري وأحمد سعد

أثناء طريقها إلى المنزل.. سيارة تدهس عروس في ليلة زفافها|صور

فيديو

لم يتمالك نفسة .. وفاة أب بعد دقائق من رحيل نجليه

سقط على رأسه وفقد الوعى.. تفاصيل الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا بعد نقله للمستشفى

بالأعلام المصرية وميداليات طوكيو.. استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال الأولمبياد جيانا فاروق وعلى الصاوي | فيديو وصور

فيديو جراف.. الأم السبب .. فتاة تثير ضجة على تيك توك

المزيد

ساحة رأي

كواعب البراهمي تكتب: شهادة الشيخ محمد حسان

د. علاء الشال يكتب: خديجة رضي الله عنها «صبرها ورضاها» (4)

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مواقع التواصل وتأثيرها على الأسرة

عبد العال البنداري يكتب: نقص الأسمدة الكيماوية

د.جوزيف رامز أمين يكتب: أفكار للمناقشة على هامش أولمبياد طوكيو

أحمد شيخو يكتب: المقاربة التنويرية الديمقراطية لأزمات المنطقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

اﻟﻤﺰﻳﺪ