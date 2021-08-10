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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا..فيسبوك تتيح أدوات جديدة لنقل البيانات.. وتيك توك الأكثر تحميلا

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات المُختلفة، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

فيسبوك تتيح أدوات جديدة لخيارات نقل البيانات الخاصة بها


قامت شركة فيسبوك بتحديث أدواتها المتعلقة بنقل البيانات كجزء من مشروع نقل البيانات الخاصة بها، حيث أضافت الشركة وجهتين جديدتين يمكن من خلالهما نقل البيانات وهي خدمة Photobucket و خدمة تقويم جوجل.

 

للمرة الأولى منذ 2018.. تيك توك يكتسح فيسبوك ويصبح التطبيق الأكثر تحميلا
تجاوز تطبيق الفيديوهات القصيرة الصيني، تيك توك TikTok ، تطبيق فيسبوك ليصبح التطبيق الأكثر تحميلا في العالم، حيث استطاع تيك توك بذلك كسر هيمنة فيسبوك على عمليات تحميل التطبيقات منذ عام 2018 .

 

استخدمها فورا.. 7 حيل في تطبيق تيليجرام لا يعرفها الكثيرون


يعد  تطبيق تيليجرام فى مقدمة تطبيقات المراسلة من حيث المميزات، خاصة الأمان وإمكانية التشفير العالية بين المستخدمين، كما أنه يدعم مشاركة جميع الملفات، ويوفر للمستخدمين أيضاً المحادثات السرية من طرف إلى آخر، وقد تجاوز أكثر من 500 مليون عملية تحميل على متجر جوجل بلاي Google Play.

 

بأقوى معالج.. تسريبات تكشف عن هاتف فيفو القادم iQOO 8 BMW edition


أفادت أحدث التسريبات عن اعتزام شركة فيفو الصينية إطلاق هاتف ذكي جديد يعمل بمعالج قوى للغاية ذو أداء أفضل  من نوع +Snapdragon 888 ،  والمعالج الأحدث على الإطلاق من شركة كوالكم الأمريكية مع العديد من الموصفات المميزة، والذي سيحمل اسم iQOO 8 BMW edition.

 

هواوي تعلن عن الحجز المسبق لمجموعة الأجهزة الفائقة.. التفاصيل الكاملة


أعلنت اليوم مجموعة هواوي، لأجهزة المستهلك عن إتاحتها لإمكانية الحجز المسبق على مجموعة أجهزتها الفائقة والجديدة كليًا، والتي توفر تجربة متطورة ومتكاملة بفضل إعداد المكتب الذكي، حيث تشمل المجموعة أجهزة الحاسب المحمولHUAWEI MateBook D15 والذي سيأتي بنسختين بمعالجي TM Intel® Core i3 و TM Intel® Core i5، وشاشة HUAWEI MateView، والجهاز اللوحي HUAWEI MatePad 11، وهي المجموعة التي لاقت نجاحًا كبيرًا في العالم.

 

الهند تستضيف أول منتدى لحوكمة الإنترنت في أكتوبر

 

تستضيف الهند أول منتدى لحوكمة الانترنت في 20 أكتوبر القادم، ويستغرق 3 أيام، لمناقشة قضايا السياسة العامة المتعلقة بالإنترنت.

 

تويتر يعلن عن الفائز بجائزة اكتشاف أخطاء خوارزميات التحيز العنصري


أعلن موقع تويتر عن الفائز بجائزة اكتشاف أخطاء  خوارزميات التحيز العنصري الموجودة في خوارزميات اقتصاص الصور على موقع تويتر، حيث كان الموقع قد رصد جائزة قدرها 3500 دولار أمريكي لمن يستطيع اكتشاف الخوارزمية.

 

أخبار التكنولوجيا فيسبوك تيك توك نيليجرام هاتف فيفو القادم iQOO 8 هواوي الهند تويتر

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