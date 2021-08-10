للمرة الأولى منذ 2018.. تيك توك يكتسح فيسبوك ويصبح التطبيق الأكثر تحميلا

تجاوز تطبيق الفيديوهات القصيرة الصيني، تيك توك TikTok ، تطبيق فيسبوك ليصبح التطبيق الأكثر تحميلا في العالم، حيث استطاع تيك توك بذلك كسر هيمنة فيسبوك على عمليات تحميل التطبيقات منذ عام 2018 .



وبحسب شبكة BBC البريطانية فإن تطبيق تيك توك هو التطبيق الوحيد غير المملوك لشركة فيسبوك الذي استطاع أن يكون على رأس أفضل 5 تطبيقات في العالم الأكثر تحميلا بلا منازع.



وتراجع فيسبوك للمرة الأولى منذ عام 2018 إلا أن التطبيقات المملوكة لشركة فيسبوك لا تزال تحتل باقي المراكز الخمسة الأولى، حيث سيطر فيسبوك على المركز الثاني ثم تطبيق واتسآب.



وفي المركز الرابع حل تطبيق الصور انستجرام ثم في المركز الخامس جاء تطبيق الرسائل ماسنجر، حيث يعتبر هذا إنجاز تاريخيا لتطبيق تيك توك الذي استطاع أن يتخطي كل تطبيقات فيسبوك التي سيطرت على عمليات التحميل منذ عام 2018 وذلك وفقا لوكالة Nikkei Asia .



وقالت تقارير صينية اليوم، إن الشركة الأم ByteDance المالكة لتطبيق تيك توك قامت بإطلاق النسخة الدولية للتطبيق في عام 2017، ومنذ ذلك الحين تجاوزت فيسبوك، وواتسآب، وإنستجرام، وماسنجر ، وهي كلها تطبيقات مملوكة لشركة فيسبوك.



وفقا للإحصائيات فإن تيك توك هو التطبيق الأكثر تحميلا في العالم في عام 2020 ، حيث احتل المرتبة الأولى من فيسبوك ، وفقًا لشركة التحليلات الرقمية App Annie.

