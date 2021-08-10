بشرى سارة.. محافظ أسوان يعلن تطوير طريقي كيما والسماد

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، قيام الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان بقيادة اللواء محمود نصار، بتنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة ورصف طريقي كيما والسماد بطول 8 كم وبتكلفة تقديرية 70 مليون جنيه.

وكان ذلك فور الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد الخط الرئيسي لمياه الشرب بطول 4 كم وبقطر 12 بوصة، حيث يأتى ذلك من أجل تخفيف معاناة المواطنين المقيمين في مناطق شرق مدينة أسوان، وأيضاً أصحاب وسائقي المركبات والسيارات.

وأكد المحافظ ، أن ذلك سيتواكب مع إنشاء الكوبري العلوي الجديد للسيارات بجوار مزلقان السيل الجديد وصولاً لمطلع حي الصداقة الجديدة بتكلفة 130 مليون جنيه وبطول 750 متراً وبإرتفاع 6 متر وبنظام 2 كوبرى فى إتجاهين منفصلين عرض كل منهما 8 متر من أجل ربط محاور غرب وجنوب وشرق المدينة ، بالإضافة إلى القضاء على الإختناقات المرورية أمام مزلقان السيل .

وفي نفس السياق أشاد اللواء أشرف عطية بالمشروعات التي ينفذها الجهاز المركزي للتعمير علي أرض المحافظة ومنها الطريق الإقليمي الشرقي العلاقي / كوبرى أسوان الملجم بطول 23 كم وبتكلفة إجمالية 593 مليون جنيه بنظام البلاطات الخرسانية لتحمل الأوزان العالية ، وهو الذي سيساهم في تحويل حركة النقل الثقيل إلي خارج المدينة.

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