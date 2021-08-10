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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بشرى سارة.. محافظ أسوان يعلن تطوير طريقي كيما والسماد

جانب من جولة محافظ
جانب من جولة محافظ أسوان

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، قيام الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان بقيادة اللواء محمود نصار، بتنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة ورصف طريقي كيما والسماد بطول 8 كم وبتكلفة تقديرية 70 مليون جنيه.

 

وكان ذلك فور الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد الخط الرئيسي لمياه الشرب بطول 4 كم وبقطر 12 بوصة، حيث يأتى ذلك من أجل تخفيف معاناة المواطنين المقيمين في مناطق شرق مدينة أسوان، وأيضاً أصحاب وسائقي المركبات والسيارات.

 

وأكد المحافظ ، أن ذلك سيتواكب مع إنشاء الكوبري العلوي الجديد للسيارات بجوار مزلقان السيل الجديد وصولاً لمطلع حي الصداقة الجديدة بتكلفة 130 مليون جنيه وبطول 750 متراً وبإرتفاع 6 متر وبنظام 2 كوبرى فى إتجاهين منفصلين عرض كل منهما 8 متر من أجل ربط محاور غرب وجنوب وشرق المدينة ، بالإضافة إلى القضاء على الإختناقات المرورية أمام مزلقان السيل .

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وفي نفس السياق أشاد اللواء أشرف عطية بالمشروعات التي ينفذها الجهاز المركزي للتعمير علي أرض المحافظة ومنها الطريق الإقليمي الشرقي العلاقي / كوبرى أسوان الملجم بطول 23 كم وبتكلفة إجمالية 593 مليون جنيه بنظام البلاطات الخرسانية لتحمل الأوزان العالية ، وهو الذي سيساهم في تحويل حركة النقل الثقيل إلي خارج المدينة.

 

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اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اخبار المحافظات اللواء أشرف عطية اخبار أسوان وزارة الاسكان

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