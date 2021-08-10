عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فتح جسر تاور بريدج في لندن أمام حركة المرور بعد عطل فني .. صور

تاور بريدج
تاور بريدج

ذكرت هيئة النقل في لندن، أنه تم فتح تاور بريدج في لندن أمام حركة المرور، اليوم الثلاثاء، بعد أن ظل عالقًا لمدة 12 ساعة تقريبًا.

الفيروس سيبقى للأبد.. كورونا يتوحش في بريطانيا ويصل إلى مستويات قياسية

حضرت الحرب العالمية الأولى.. أكبر معمرة في بريطانيا تتلقى التهنئة من الملكة إليزابيث

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، كان من المقرر رفع المعبر الشهير، أمس الاثنين للسماح لسفينة خشبية كبيرة بالمرور، لكن يبدو أنه عالق ولا يمكن فتحه.

تاور بريدج

وقالت شرطة مدينة لندن إن تاور بريدج البالغ من العمر 127 عامًا أُغلق بسبب عطل فني. وأعيد فتح الجسر أمام حركة المرور في الساعة 01:45 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء.

أعادة فتح تاور بريدج

وقد سبق تحذير السائقين والمشاة لتجنب المنطقة، وذكرت هيئة النقل في لندن، أن حركة المرور كانت بطيئة الحركة بسبب العطل.

واستغرق بناء تاور بريدج ثماني سنوات وافتتح في عام 1894، ويفتح عادة حوالي 800 مرة كل عام لعبور السفن.

تاور بريدج حركة المرور لندن عطل فني بريطانيا

موضوعات متعلقة

الدولة الأسوأ أداءً.. تدهور الرعاية الصحية في أمريكا

وزير إسرائيلي: اتصالات مباشرة وتفاهمات مع الأشقاء في السعودية

انقلاب كامل على أبي أحمد.. بايدن لـ رئيس وزراء إثيوبيا: تفاوض فورا

متظاهرون يحاولون اقتحام مقر بي بي سي بعد اشتباكات مع الشرطة..فيديو وصور

كيف ومتى سينتهي فيروس كورونا؟.. "العلم" يجيب أخيرًا

معارك بين واشنطن وبكين بسبب بحر الصين الجنوبي

بيان عاجل من الأمم المتحدة ضد إثيوبيا

لا مكان للهرب.. الاحتباس الحراري يدمر كوكب الأرض باعتراف العلماء

ترشيحاتنا

الحرائق تجتاح دول العالم بسبب موجة حر غير مسبوقة.. فيديو

وزير التموين يوجه المديريات باستقبال كل طلبات مشروع جمعيتي

استرداد 3460 فدانا من أراضي أملاك الدولة بوادي النطرون.. شاهد

أول تعليق من نيمار بعد انضمام ميسي إلى باريس سان جيرمان

رئيس الوزراء: دعم الشباب المصري الذين تحولوا إلى نموذج ملهم للقدوة والنجاح

الرقابة على الصادرات والواردات تصدر شهادة المنشأ إلكترونيا معترف بها دوليا| تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. باريس سان جيرمان يعلن ضم ليونيل ميسي.. شاهد

الجمهور يهاجم دينا الشربينى بعد جنازة دلال عبد العزيز.. لهذا السبب

صاحبة ذهب طوكيو.. فريال أشرف تفضح سوء تخطيط اللجنة الأولمبية المصرية |مستند

3 صفقات من العيار الثقيل للأهلي .. شوبير يكشف موعد الإعلان الرسمي

السلطات السعودية تعلن شروط استخراج تصريح العمرة

محكمة الأسرة ترفض طلب الفنان أحمد عز بنقل توأمه الي مدرسة أخرى| مستندات

القوات المسلحة تعلن عن حاجتها لوظائف جديدة.. تعرف على الشروط والتفاصيل

سقوط صادم لـ الذهب..الجرام يفقد 38 جنيها ومفاجأة في أسعار اليوم الإثنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأعلام المصرية وميداليات طوكيو.. استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال الأولمبياد جيانا فاروق وعلى الصاوي | فيديو وصور

طوارئ بمطار القاهرة لاستقبال البعثة المصرية الأولمبية بحضور وزير الرياضة.. صور

كامل العدد.. 60 صورة من حفل رامي صبري وأحمد سعد

أثناء طريقها إلى المنزل.. سيارة تدهس عروس في ليلة زفافها|صور

فيديو

سقط على رأسه وفقد الوعى.. تفاصيل الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا بعد نقله للمستشفى

بالأعلام المصرية وميداليات طوكيو.. استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال الأولمبياد جيانا فاروق وعلى الصاوي | فيديو وصور

فيديو جراف.. الأم السبب .. فتاة تثير ضجة على تيك توك

بما أوصت الفنانة دلال عبدالعزيز بناتها قبل رحيلها |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

كواعب البراهمي تكتب: شهادة الشيخ محمد حسان

د. علاء الشال يكتب: خديجة رضي الله عنها «صبرها ورضاها» (4)

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مواقع التواصل وتأثيرها على الأسرة

عبد العال البنداري يكتب: نقص الأسمدة الكيماوية

د.جوزيف رامز أمين يكتب: أفكار للمناقشة على هامش أولمبياد طوكيو

أحمد شيخو يكتب: المقاربة التنويرية الديمقراطية لأزمات المنطقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

اﻟﻤﺰﻳﺪ