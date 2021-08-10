فتح جسر تاور بريدج في لندن أمام حركة المرور بعد عطل فني .. صور

ذكرت هيئة النقل في لندن، أنه تم فتح تاور بريدج في لندن أمام حركة المرور، اليوم الثلاثاء، بعد أن ظل عالقًا لمدة 12 ساعة تقريبًا.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، كان من المقرر رفع المعبر الشهير، أمس الاثنين للسماح لسفينة خشبية كبيرة بالمرور، لكن يبدو أنه عالق ولا يمكن فتحه.

تاور بريدج

وقالت شرطة مدينة لندن إن تاور بريدج البالغ من العمر 127 عامًا أُغلق بسبب عطل فني. وأعيد فتح الجسر أمام حركة المرور في الساعة 01:45 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء.

أعادة فتح تاور بريدج

وقد سبق تحذير السائقين والمشاة لتجنب المنطقة، وذكرت هيئة النقل في لندن، أن حركة المرور كانت بطيئة الحركة بسبب العطل.

واستغرق بناء تاور بريدج ثماني سنوات وافتتح في عام 1894، ويفتح عادة حوالي 800 مرة كل عام لعبور السفن.