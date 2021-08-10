عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استرداد أراضي أملاك الدولة

استرداد 3460 فدانا من أراضي أملاك الدولة بوادي النطرون.. شاهد

حملات إسترداد أملاك
حملات إسترداد أملاك الدولة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن المحافظة حريصة على التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة وسحب الأراضى من غير الجادين منهم، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملاً .

لمحاربة الغش التجاري.. ضبط ٣ مصانع مواد غذائية غير مرخصة في البحيرة

txt

ورشة عمل حول كيفية حساب الحد الأدنى للأجور في البحيرة

إسترداد ٣٤٦٠ فدان 

و قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون برئاسة السيد حمزة، واللجنة المشكلة لاسترداد أراضي أملاك الدولة باسترداد قطعتين أرض بمساحة إجمالية ٣٤٦٠ فدانا من غير الجادين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ووضع لافتة ارض مستردة أملاك دولة عليهما.

 

وشدد محافظ البحيرة على استمرار الحملات لاستعادة حق الدولة والشعب وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية للحفاظ على مقدرات الوطن وحق الشعب والأجيال القادمة منها .

استرداد أراضي أملاك استرداد ٣٤٦٠ فدان املاك الدولة وادي النطرون محافظ البحيرة اخبار البحيرة اخبار المحافظات

موضوعات متعلقة

مصرع وإصابة 11 شخصا فى تصادم ميكروباص بسيارة فى الوادى الجديد

إصابة 9 في حادث تصادم سيارتين بطريق "العلمين - وادي النطرون"

ترشيحاتنا

الحرائق تجتاح دول العالم بسبب موجة حر غير مسبوقة.. فيديو

وزير التموين يوجه المديريات باستقبال كل طلبات مشروع جمعيتي

استرداد 3460 فدانا من أراضي أملاك الدولة بوادي النطرون.. شاهد

أول تعليق من نيمار بعد انضمام ميسي إلى باريس سان جيرمان

رئيس الوزراء: دعم الشباب المصري الذين تحولوا إلى نموذج ملهم للقدوة والنجاح

الرقابة على الصادرات والواردات تصدر شهادة المنشأ إلكترونيا معترف بها دوليا| تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. باريس سان جيرمان يعلن ضم ليونيل ميسي.. شاهد

الجمهور يهاجم دينا الشربينى بعد جنازة دلال عبد العزيز.. لهذا السبب

صاحبة ذهب طوكيو.. فريال أشرف تفضح سوء تخطيط اللجنة الأولمبية المصرية |مستند

3 صفقات من العيار الثقيل للأهلي .. شوبير يكشف موعد الإعلان الرسمي

السلطات السعودية تعلن شروط استخراج تصريح العمرة

محكمة الأسرة ترفض طلب الفنان أحمد عز بنقل توأمه الي مدرسة أخرى| مستندات

القوات المسلحة تعلن عن حاجتها لوظائف جديدة.. تعرف على الشروط والتفاصيل

سقوط صادم لـ الذهب..الجرام يفقد 38 جنيها ومفاجأة في أسعار اليوم الإثنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأعلام المصرية وميداليات طوكيو.. استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال الأولمبياد جيانا فاروق وعلى الصاوي | فيديو وصور

طوارئ بمطار القاهرة لاستقبال البعثة المصرية الأولمبية بحضور وزير الرياضة.. صور

كامل العدد.. 60 صورة من حفل رامي صبري وأحمد سعد

أثناء طريقها إلى المنزل.. سيارة تدهس عروس في ليلة زفافها|صور

فيديو

سقط على رأسه وفقد الوعى.. تفاصيل الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا بعد نقله للمستشفى

بالأعلام المصرية وميداليات طوكيو.. استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال الأولمبياد جيانا فاروق وعلى الصاوي | فيديو وصور

فيديو جراف.. الأم السبب .. فتاة تثير ضجة على تيك توك

بما أوصت الفنانة دلال عبدالعزيز بناتها قبل رحيلها |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

كواعب البراهمي تكتب: شهادة الشيخ محمد حسان

د. علاء الشال يكتب: خديجة رضي الله عنها «صبرها ورضاها» (4)

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مواقع التواصل وتأثيرها على الأسرة

عبد العال البنداري يكتب: نقص الأسمدة الكيماوية

د.جوزيف رامز أمين يكتب: أفكار للمناقشة على هامش أولمبياد طوكيو

أحمد شيخو يكتب: المقاربة التنويرية الديمقراطية لأزمات المنطقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

اﻟﻤﺰﻳﺪ