استرداد 3460 فدانا من أراضي أملاك الدولة بوادي النطرون.. شاهد

استرداد أراضي أملاك الدولة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن المحافظة حريصة على التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة وسحب الأراضى من غير الجادين منهم، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملاً .

إسترداد ٣٤٦٠ فدان

و قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون برئاسة السيد حمزة، واللجنة المشكلة لاسترداد أراضي أملاك الدولة باسترداد قطعتين أرض بمساحة إجمالية ٣٤٦٠ فدانا من غير الجادين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ووضع لافتة ارض مستردة أملاك دولة عليهما.

وشدد محافظ البحيرة على استمرار الحملات لاستعادة حق الدولة والشعب وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية للحفاظ على مقدرات الوطن وحق الشعب والأجيال القادمة منها .