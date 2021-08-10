إجراء قرعة الموسم الثالث من دوري مستقبل وطن في الإسكندرية

قام حزب مستقبل وطن في الإسكندرية، برئاسة النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالمحافظة، بإجراء قرعة دوري مستقبل وطن، ووضع جدول المباريات واللمسات الأخيرة لانطلاق مسابقة دوري مستقبل وطن على مستوي الوحدات الحزبية والقسم، وذلك بمشاركة ما يقرب من 400 فريق بجميع أقسام الإسكندرية، على مدار شهر كامل، تحت شعار (خلي موهبتك تتكلم).



وقال النائب رزق راغب ضيف الله، إن دوري مستقبل وطن يستهدف توفير الفرصة لعدد كبير من الشباب على مستوى الإسكندرية من سن 18 عاما حتى 35، من أجل اكتشاف المواهب والتي لم تكتشف بعد، حيث يعد الدوري فرصة ذهبية لتحقيق حلم الشباب الذين يمتلكون موهبة حقيقية في كرة القدم، وذلك انطلاقا من الدور المجتمعي للحزب تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

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وأكد النائب رزق راغب ضيف الله إن الحزب يقدم نموذجا جديدًا في التفاعل مع الشباب مباشرة والاهتمام بالتواصل معهم، متمنيا أن يكون الشباب الحاضرون سفراء وممثلين لحزب مستقبل وطن، وهدفنا الرئيسي تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة، اكتشاف المواهب والعناصر القوية بالفرق.



وأشار المهندس محمد فتح الباب القائم بأعمال أمين التنظيم إلى إجراء قرعة جميع الوحدات الحزبية والأقسام، مضيفًا أن نظام الدوري على 4 مراحل؛ الأول سيكون مسئولية تنفيذه من جانب أمانة الوحدة الحزبية وأمانة الشياخة، ليكون الافتتاح من 10 أغسطس حتى الختام في 15 أغسطس، والثاني من أمانة المركز ليكون الافتتاح في 16 أغسطس حتى الأول من سبتمبر، والثالث مسئولية تنفيذه من أمانة المحافظة بافتتاح في 5 سبتمبر حتى 20 سبتمبر.



وأضاف فتح الباب أن شروط البطولة تتضمن أن يشكل كل فريق مشارك بالدوري، من 8 لاعبين "5 أساسي و3 احتياطي"، في المرحلة العمرية ما بين 18 حتى 35 عاما، مع السماح بمشاركة 2 من اللاعبين يتجاوز سنهم 35 عاما، ويتولى كل فريق مدير فني ومدير إداري، في المرحلة العمرية فوق 18 عاما وأقل من 40 عاما.



ومن جانبه، أكد أمين شباب الحزب في الإسكندرية الدكتور محمد مسعد، أن الحزب يهتم بالشباب باعتبارهم المحرك الرئيسي لعجلة التنمية ومشروع المستقبل وعجلة الدفع الأولى للدولة المصرية على مختلف المجالات.



وأشار إلى أنه يجب على الراغبين في المشاركة في الدوري، ملء استمارة الفريق الخاصة بالبطولة، وكذلك ملء استمارة اللاعبين لكل لاعب بالفريق الخاصة بالبطولة، ملحق بها صورة بطاقة الرقم القومي، على أن يكون كل اللاعبين من أبناء نفس المركز أو القسم أو الحي للمشاركة في المستوى الأول والثاني للدوري.



يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب (مستقبل وطن) بتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية؛ لتقديم الخدمات للشباب واكتشاف مواهبهم وتحقيق حلمهم، وفي إطار خطة الأمانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية الداعمة لتنظيم الدورات الرياضية لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة لاكتشاف الموهوبين وللحفاظ على الصحة العامة لتحقيق التقدم والبناء.