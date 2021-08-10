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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن الغربية يكثف جهوده لضبط تشكيل عصابي سرق منزل بزفتي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تكثف ضباط المباحث الجنائية بالغربية اليوم  لضبط تشكيل عصابي نجحوا في سرقة محتويات منزل بالكامل بقرية عزبة الدكتور، التابعة لمركز زفتي، بعدما ثقبوا الجدار الخلفي له والمطل علي الأراضي الزراعية، وقاموا بإفراغ المنزل من كل محتوياته بعد أن قاموا بكسر أبواب الوحدات السكنية الخالية من السكان.


تلقي  اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة، بورود بلاغ من محمود. م. الـ - مقيم بزفتي، وآخرينى من أصحاب العقار، بأن أهال القرية أخبروهم بوجود كسر في الجدار الخلفي للمنزل والمطل علي الاراضي الزراعية، مما يوحي بحدوث سرقة للمنزل، وأنه توجه بصحبة أصحاب المنزل ومستجري الوحدات المغلقة فتبين سرقة كافة محتويات المنزل من أجهزة ومفروشات وأثاث، ومن بينهم جهاز كامل لعروس ولم يستخدم بعد.

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وعلي الفور انتقلت سيارة شرطة النجدة لمحل الواقعة وتمت المعاينة المبدئية وتحرير وحضر بالواقعة وسماع شهود عيان.
كما أوصي مدير الأمن بتشكيل  فريق بحثي يقوده الرائد أمين طلعت، رئيس مباحث المركز، ومعاونه النقيب محمد سرحان، تحت إشراف المقدم محمد الدهراوي مفتش مباحث فرع البحث الجنائي بالسنطة وزفتي، تحت إشراف اللواء ياسر عبد الحميد، مدير المباحث الجنائية، لكشف ملابسات الواقعة وسرعة ضبط الجناة.

وأفاد أهالي القرية وأصحاب المنزل المكون من أربعة طوابق أن الواقعة تمت علي عدة أيام لن المنقولات كثيرة وتحتاج لسيارة كبيرة لنقلها ولا يستطيع أحد أن يقوم بإفراغ محتويات شقق سكنية من كافة محتوياتها إلا في وقت طويل خاصة وأن المنزل لا يوجد به سكان ومجرد دخوله أصبح بعيدًا عن أعين الجميع، مؤكدين أن اللصوص أفرغوا المنزل من كامل محتوياته إلا من ثلاجة ضخمة الحجم وثقيلة الوزن، وطاقم من الصيني معبأ في صندوق عملاق وخلاف ذلك تم إفراغ جميع الوحدات السكنية من كافة الأغراض.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

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