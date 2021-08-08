طب بيطري الغربية ينظم قافلة لقرية ميت المخلص التابعة لمركز زفتى

نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية،اليوم الأحد، قافلة بيطرية بقرية ميت المخلص التابعة لمركز زفتى، في إطار تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري" حياة كريمة" والمدرج بها قرى مركز زفتى ضمن المرحلة الأولى، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

وأشار الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري بالغربية ، إلى أن فعاليات القافلة تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع أطباء القافلة، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ 96 حيوان، و1200 طائر، وصرف التحصينات والأدوية، ورش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية.

وأوضح أن أعمال القافلة شملت، أيضا، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية، تشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل فى الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية"، وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات من مديرية الطب البيطري بالغربية.



وأضاف " أنور"، إلى أنه جار تنفيذ واستكمال 54 قافلة بيطرية على مستوى مركز ومدينة زفتى ، المدرج بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير القرى.