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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كورونا يتوحش.. بريطانيا تسجل أعلى حصيلة يومية للوفيات منذ مارس

بريطانيا كورونا
بريطانيا كورونا

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أعلى حصيلة يومية للوفيات جراء فيروس كورونا، منذ مارس الماضي.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أظهرت بيانات حكومية، أن السلطات الصحية في بريطانيا، أبلغت عن 146 حالة وفاة جديدة، وهو أعلى حصيلة يومية منذ 12 مارس الماضي.

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فيما انخفض عدد حالات الإصابة الجديدة التي تم الإبلاغ عنها اليوم الثلاثاء إلى 23510، بعد تسجيل 25161 إصابة بفيروس كورونا يوم الاثنين.

ورغم انخفاض الإصابات عن يوليو الماضي، إلا أن الحالات بدأت تعود إلى الارتفاع مرة أخرى، حيث أصيب 196047 بريطانيًا بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي، بزيادة 7٪ عن الأسبوع السابق.

ومضت حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون قدما في تخفيف قيود فيروس كورونا في إنجلترا بسبب الانتشار الواسع للتلقيح، حيث أعلنت السلطات اليوم الثلاثاء، أن ثلاثة أرباع البالغين تلقوا جرعتي اللقاح، وتلقى 89٪ منهم جرعة واحدة على الأقل.

ولا يزال يتفشي فيروس كورونا في بريطانيا مرة أخرى، وفقًا للبيانات الرسمية التي تشير إلى أن أسوأ مرحلة في الموجة الثالثة لم تنته بعد، في الوقت الذي حذر فيه خبير طبي من أن كورونا يبقى للأبد.

وقال البروفيسور بول هانتر، خبير الأمراض المعدية في جامعة إيست أنجليا، إن الأرقام - التي تعكس عدد الأشخاص الذين تثبت إصابتهم كل يوم-، ستظل مرتفعة طوال حياتنا.

وأضاف ان فيروس كورونا لن يتم القضاء عليه أبدًا، وبدلاً من ذلك سيصبح مرضًا مستوطنًا وينتشر في جميع أنحاء البلاد لأجيال وفي دول أخرى.

لكن هذا لا يعني أن بريطانيا أو غيرها من الدول ستضطر بالضرورة إلى اللجوء إلى عمليات الإغلاق في المستقبل.

ويعتقد العلماء أن كورونا سيتحول في النهاية إلى واحد من الأمراض التي ستصبح مثل نزلات البرد مع تراكم المناعة لسكان الأرض بمرور الوقت.

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