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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال إنشاء المسار البديل لمنطقة النقب

جانب من الجوله
جانب من الجوله

قام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بجولة تفقدية، اليوم، لمشروع إنشاء مسار بديل لمنطقة النقب بطريق الخارجة أسيوط من الكيلو ٦٠ إلى الكيلو ٦٦.٥، ترافقه المهندسة مرفت إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثانية عشر للطرق والكباري بالوادي الجديد.

 

حيثُ وجّه بسرعة إنجاز المشروع في الموعد المحدد، مع مراعاة المنحنيات الأفقية والرأسية الخطرة الموجودة بالمسار القديم. مشيراََ إلى أن نسبة تنفيذ الأعمال بالمشروع حتى الآن بلغت ٢٧٪، و المقرر الإنتهاء منه بحلول مايو ٢٠٢٢ بتكلفة تقدر بنحو ١٢٥ مليون جنيه .

ورشة تدريبية للرائدات ورؤساء الوحدات الاجتماعية في الوادي الجديد

ورشة تدريبية للرائدات ورؤساء الوحدات الاجتماعية في الوادي الجديد

وأشاد الزملوط بالجهد المبذول من الشركات العاملة بالمشروع، وكذا الإشراف من الهيئة العامة للطرق والكباري،موجهاََ لهم الشكر والتقدير، كما حثهم بالاستمرارية والعمل الدؤوب، لإنجاز هذا المشروع الهام والتنموي الذي يسعى إليه كل أبناء المحافظة.

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