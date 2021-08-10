محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال إنشاء المسار البديل لمنطقة النقب

قام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بجولة تفقدية، اليوم، لمشروع إنشاء مسار بديل لمنطقة النقب بطريق الخارجة أسيوط من الكيلو ٦٠ إلى الكيلو ٦٦.٥، ترافقه المهندسة مرفت إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثانية عشر للطرق والكباري بالوادي الجديد.

حيثُ وجّه بسرعة إنجاز المشروع في الموعد المحدد، مع مراعاة المنحنيات الأفقية والرأسية الخطرة الموجودة بالمسار القديم. مشيراََ إلى أن نسبة تنفيذ الأعمال بالمشروع حتى الآن بلغت ٢٧٪، و المقرر الإنتهاء منه بحلول مايو ٢٠٢٢ بتكلفة تقدر بنحو ١٢٥ مليون جنيه .

وأشاد الزملوط بالجهد المبذول من الشركات العاملة بالمشروع، وكذا الإشراف من الهيئة العامة للطرق والكباري،موجهاََ لهم الشكر والتقدير، كما حثهم بالاستمرارية والعمل الدؤوب، لإنجاز هذا المشروع الهام والتنموي الذي يسعى إليه كل أبناء المحافظة.

FB_IMG_1628615611677

FB_IMG_1628615614812

FB_IMG_1628615617591

FB_IMG_1628615620526

FB_IMG_1628615623728