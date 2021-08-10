العراق.. مجلس الوزراء يوافق على قانون جهاز الأمن الوطني

وافق مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، على قانون جهاز الأمن الوطني، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره.

وحسب شبكة "السومرية نيوز" العراقية، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم في مؤتمر صحفي، إن "مجلس الوزراء وافق على قانون جهاز الأمن الوطني وسيحال إلى البرلمان لإقراره".

وأضاف، ناظم أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أوصى بتوفير كل سبل إنجاح الانتخابات المقبلة".

وفي سياق آخر، أشار المتحدث إلى "البدء بتدقيق بيانات الاستمارات المقدمة للحصول على قطع الأراضي لتحديد المستحقين".

وأضاف، أنه "تم تخصيص 750 مليون دينار لوزارة الثقافة لتوفير شروط السلامة المهنية لدار الكتب والوثائق، كما تم التصويت على منح وزارة الثقافة حق التصرف باستعمال البيوت التراثية لحمايتها من الاندثار".

ولفت المتحدث الحكومي إلى أن "وزارة الهجرة طلبت تخصيصات طارئة بقيمة 3 مليارات دينار كمواد غذائية إغاثية".