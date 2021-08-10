10 آلاف حالة.. العراق يعلن قفزة جديدة في إصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد في عموم العراق.

وقالت الوزارة في بيان، إنها سجلت 9970 إصابة جديدة و66 حالة وفاة، مقابل تماثل 9926 حالة للشفاء من فيروس كورونا.

وكانت منظمة الصحة العالمية قالت إن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في العراق لا يزال مقلقا.

وبرغم ذلك، أكدت عدم ثبوت دخول السلالة الهندية المتحورة حتى الآن، لافتة إلى أن انتهاء الجائحة مرهون بالتزام المواطنين بالتدابير الوقائية وزيادة التطعيم.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق الدكتور أحمد زويتن، في وقت سابق، إن "الموقف الوبائي لكورونا في العراق مر بمراحل عديدة، إذ كان نسق الزيادة التي تم تسجيلها في الإصابات والوفيات في أول أسبوع من شهر فبراير من العام الحالي مقلقا، وبعدها تم تسجيل مستويات قياسية في عدد الإصابات في مايو ويونيو تجاوز 8000 إصابة يوميا وفق الفحوصات المختبرية التي تجريها وزارة الصحة العراقية".

وأشار إلى أنه “لو كان هناك التزام بالتدابير الوقائية والاحترازية لكان من الممكن أن يكون الموقف الوبائي أفضل مما هوعليه الآن بكثير”.

وذكر أن "الحظر الجزئي الذي اعتمدته وزارة الصحة واللجنة العليا للصحة والسلامة لاسيما خلال رمضان حقق نتائجه المرجوة وساعد في نزول المنحنى الوبائي"، لافتا الى ان "الاسابيع المقبلة ستشهد وضوحا اكثر في هذا المنحنى".