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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأربعاء 11-8 2021

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ينشر موقع “صدى البلد” سعر الذهب اليوم الاربعاء 11-8 2021، في بداية التعاملات بمحلات الصاغة بدون مصنعية، التي جاءت على النحو الآتي:

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية


الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24  من 869 إلى 871
عيار 22  من 796 إلى 798
عيار 21  من 760 إلى 762
عيار 18  من 651 إلى 653
عيار 14  507 إلى 508
عيار 12 من  434 إلى 435
الاونصة من 27,013 إلى 27,084
الجنيه الذهب من  6,080 إلى 6,096
الكيلو من 868,571 إلى 870,857

 

سعر الذهب في مصر بالمصنعية
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن و مخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.

سعر الذهب اليوم سعر الذهب عيار 24 سعر الجرام من عيار 22 سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18

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