ريمونتادا.. ميدو جابر يتقدم لـ سيراميكا كليوباترا على مصر المقاصة

تقدم فريق سيراميكا كليوباترا علي منافسه مصر المقاصة لتصبح النتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة المقامة علي ملعب “ المقاولون العرب ” ضمن منافسات الجولة الـ 29 من بطولة الدورى الممتاز .

تقدم فريق مصر المقاصة في الشوط الأول عن طريق إسلام صالح ، وتعادل سيراميكا كليوباترا عن طريق محمود نبيل في الدقيقة 59 من عمر اللقاء .

وسجل هدف سيراميكا كليوباترا الثاني ميدو جابر في الدقيقة 77 من ضربة جزاء .

وسيطر فريق سيراميكا كليوباترا علي الكرة بنسبة استحواذ وصلت إلى 60% بمقابل 40 % لـ مصر المقاصة .

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة بينما جاء مصر المقاصة في المركز العاشر برصيد 37 نقطة .

وبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة أمام مصر المقاصة بتشكيل مكون من:

تشكيل سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: حمزة معوض

خط الدفاع: رجب بكار - خالد صبحي - سيف تقا - فابريس نجاه.

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد توني - محمد مسعد - كوامي بونسو- ميدو جابر.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمد جمال - وليد عبد المنعم - شادي حسين - محمود نبيل- ضياء قنديل - أحمد غنيم - وينفول كوبينا - أحمد محسن - رجب عمران.