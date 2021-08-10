ميسي يعلق على انتقاله لـ باريس سان جيرمان

علق الأرجنتيني ليونيل ميسي، على انتقاله رسميًا لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال ميسي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي:" أنا متشوق لبدأ مرحلة جديد في باريس، كل ما يتعلق بالنادي يطابق طموحي الكروي."

وتابع:"أعرف مدى موهبة المجموعة والجهاز الفني، أنا مصمم على المساعدة لبناء شيء مميز للنادي والمُشجعين."

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بشكل رسمي، عن تعاقده مع الأرجنتيني ليونيل ميسي قادمًا من برشلونة الإسباني.

وتعاقد باريس سان جيرمان مع ميسي لمدة موسمين مع إمكانية التمديد لمدة موسم إضافي.

وسيرتدي ميسي مع باريس سان جيرمان الفرنسي، القميص رقم 30 وهو الذي ارتداه مع برشلونة في بداية مسيرته الكروية.

وسيتقاضى ليونيل ميسي راتبًا سنويًا مع باريس سان جيرمان يقدر بـ 35 مليون يورو.