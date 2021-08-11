لماذا اختار ميسي رقم 30 مع باريس سان جيرمان ؟

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بشكل رسمي، عن تعاقده مع الأرجنتيني ليونيل ميسي قادمًا من برشلونة الإسباني.

وسيرتدي ميسي مع باريس سان جيرمان الفرنسي، القميص رقم 30 وهو الذي ارتداه مع برشلونة في بداية مسيرته الكروية.

وتعاقد باريس سان جيرمان مع ميسي لمدة موسمين مع إمكانية التمديد لمدة موسم إضافي.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا لم يرغب في أخذ الرقم من البرازيلي واختار بدلاً من ذلك 30، وهو الرقم الذي ارتداه لأول مرة في فريق برشلونة الأول.

وفي فرنسا، هو رقم قميص مخصص عادة لحارس المرمى الثالث، وبحسب ما ورد عُرض على ميسي رقم 19، رقم قميصه الثاني في برشلونة ، لكنه اختار الرقم 30.

وعند التوقيع مع الفائز بالكرة الذهبية 6 مرات، قال ميسي لموقع باريس سان جيرمان الرسمي: "أنا متحمس لبدء فصل جديد من مسيرتي في باريس سان جيرمان، كل ما يتعلق بالنادي يطابق طموحاتي الكروية".

وسيتقاضى ليونيل ميسي راتبًا سنويًا مع باريس سان جيرمان يقدر بـ 35 مليون يورو.