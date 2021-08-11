عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 11 أغسطس 2021 في محافظات مصر

مواقيت الصلاة في
مواقيت الصلاة في محافظات مصر

يبحث المسلمون عن مواعيد ومواقيت الصلاة في كل يوم، عبر محركات البحث المهمة، مثل جوجل وغيرها، وفي هذا الإطار يقدم موقع “صدى البلد” لقرائه، خدمة معرفة مواقيت الصلاة بشكل يومي، نبدأها اليوم، بمواعيد الصلاة اليوم الأربعاء، الموافق 11 أغسطس 2021، 3 محرم 1442 هجرية.

هل تجب إقامة الصلاة عند أدائها في المنزل؟.. الإفتاء توضح

لهذا السبب كان النبي يحرص على الاستغفار بعد التسليم من الصلاة.. الإفتاء توضح

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 11 أغسطس 2021

نستعرض خلال السطور التالية مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء في محافظات مصر.

مواعيد الصلاة في القاهرة

أذان الفجْر 03:44 ص

الشروق 05:19  ص

أذان الظُّهْر 12:01 م

أذان العَصر 3:37 م

أذان المَغرب 06:42 م

أذان العِشاء 8:06 م 

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

أذان  الفجْر 03:45 ص
الشروق 05:22 ص
أذان الظُّهْر 12:05 م
أذان العَصر 3:44 م
أذان المَغرب 6:48 م
أذان العِشاء 8:14 م

مواقيت الصلاة اليوم في السويس

أذان الفجْر 03:39ص
الشروق 05:14 ص
أذان الظُّهْر 11:56 ص
أذان العَصر 3:32 م
أذان المَغرب 6:37 م
أذان العِشاء 8:01 م

مواقيت الصلاة اليوم في أسيوط

أذان الفجْر 03:52 ص
الشروق 05:23 ص
أذان الظُّهْر 12:01 م
أذان العَصر 3:33 م
أذان المَغرب 6:39 م
أذان العِشاء 07:59 م

مواقيت الصلاة اليوم في الأقصر

أذان الفجْر 03:52 ص
الشروق 05:23 ص
أذان الظُّهْر 12:01 م
أذان العَصر 3:33 م
أذان المَغرب 6:38  م
أذان العِشاء 7:59 م 

مواقيت الصلاة في العريش

أذان الفجْر 03:24 ص
الشروق 05:02 ص
أذان الظُّهْر 11:51 ص
أذان العَصر 3:30 م
أذان المَغرب 6:40 م
أذان العِشاء 8:07 م 

مواقيت الصلاة في الوادي الجديد

أذان الفجْر 03:59 ص
الشروق 05:28 ص
أذان الظُّهْر 12:03 م
أذان العَصر 3:32 م
أذان المَغرب 6:38 م
أذان العِشاء 07:57 م 

مواقيت الصلاة اليوم في البحر الأحمر

أذان الفجْر 03:50 ص
الشروق 05:22 ص
أذان الظُّهْر 12:02 م
أذان العَصر 3:36 م
أذان المَغرب 6:42 م
أذان العِشاء 8:04 م

الوادى الجديد مصر إقامة الصلاة محركات البحث مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء مواعيد الصلاة في القاهرة مواقيت الصلاة مواعيد الصلاة موقع “صدى البلد” مواعيد الصلاة اليوم

موضوعات متعلقة

نشرة الأخبار: السيسي: أيادي مصر ممدودة لدعم لبنان.. مدبولي يدشن الكراكة حسين طنطاوي.. تصاعد أدخنة قادمة من تركيا تجاه مصر 

خدمات تهمك| توقعات طقس اليوم ودرجات الحرارة.. أسعار الذهب والعملات.. مهام عمل الهيئة القومية لسلامة الغذاء

النقابة العامة للأطباء البيطريين تحذر من تمكين غير المتخصصين بمجال سلامة الغذاء والمحاجر

نشرة الأخبار.. مقتل 89 تكفيرياً وضبط طائرة درون بشمال سيناء.. ورئيس الوزراء يستعرض جهود مجابهة الأمطار والسيول

حدث ليلا |التعليم تنفي تسريب امتحان الديناميكا.. سلاح مصر يهزم روسيا ويواجه إيران بأولمبياد طوكيو.. تونس تطلع مصر والسعودية على تطورات الأوضاع

الرئيس السيسى يتفقد تطوير الطرق الجديدة بمحافظة الإسكندرية

خدمات تهمك| خط ساخن لشكاوى نقص الدواء.. توقعات الأرصاد لـ طقس ثاني أيام عيد الأضحى.. مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

أرقام تهمك.. الطوارئ والمرور والنجدة والمطافئ والإسعاف والكهرباء والغاز والتليفونات

ترشيحاتنا

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 11 أغسطس 2021 في محافظات مصر

الجزائر.. وفاة أسرة بأكملها إثر انفجار محطة بنزين في تيزي وزو

هل يجوز تعقيم الزوج أو الزوجة لمنع الحمل؟ الإفتاء ترد

بسعر رخيص وبطارية كبيرة.. نوكيا تطلق رسمياً هاتفها الذكي Nokia C20 Plus

ينتشر في الأماكن الحارة.. مرض نادر ومرعب ينهي حياة مواطنين أمريكيين

شاهد .. سباق تسارع بين سيارة فيراري 488 بيستا وأخرى سوبر كار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

39 دولة تواجه خطر الاختفاء من العالم بسبب المناخ

بعد مواجهة الاتحاد.. 4 لاعبين من الزمالك يتعرضون لحادث سير

ينتشر في الأعضاء التناسلية.. هاني الناظر يحذر من انتشار فيروس الهربس..اعرف السبب

صاحبة ذهب طوكيو.. فريال أشرف تفضح سوء تخطيط اللجنة الأولمبية المصرية |مستند

هل يعود مؤمن زكريا للملاعب؟.. أول طبيب معالج له يفجر مفاجأة.. فيديو

كارثة أخلاقية.. رامي رضوان يكشف عن محاولات لتصوير جثة دلال عبد العزيز

سقوط صادم لـ الذهب..الجرام يفقد 38 جنيها ومفاجأة في أسعار اليوم الإثنين

قلبنا موجوع عليه.. تامر أمين يكشف تطورات حالة مؤمن زكريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصحة: استقبال 525 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا".. صور

بعثة منتخب اليد تصل مطار القاهرة بعد أداء مبهر في أولمبياد طوكيو

بالأعلام المصرية وميداليات طوكيو.. استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال الأولمبياد جيانا فاروق وعلى الصاوي | فيديو وصور

طوارئ بمطار القاهرة لاستقبال البعثة المصرية الأولمبية بحضور وزير الرياضة.. صور

فيديو

سببها عمل إجرامي .. إندلاع حرائق ضخمة فى عدة ولايات جزائرية

لم يتمالك نفسة .. وفاة أب بعد دقائق من رحيل نجليه

سقط على رأسه وفقد الوعى.. تفاصيل الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا بعد نقله للمستشفى

بالأعلام المصرية وميداليات طوكيو.. استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال الأولمبياد جيانا فاروق وعلى الصاوي | فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

سارة محمد منسي تكتب: تصالح مع ذاتك

فاطمة حسن تكتب:  الحكم على الأموات بين التفريط والإفراط

كواعب البراهمي تكتب: شهادة الشيخ محمد حسان

د. علاء الشال يكتب: خديجة رضي الله عنها «صبرها ورضاها» (4)

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مواقع التواصل وتأثيرها على الأسرة

عبد العال البنداري يكتب: نقص الأسمدة الكيماوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

اﻟﻤﺰﻳﺪ