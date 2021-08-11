كلمات مبكية.. انهيار دنيا وإيمي سمير غانم بعد وفاة دلال عبد العزيز

حالة حزن شديدة سيطرت على الوسط الفني؛ بعد رحيل الفنانة دلال عبد العزيز، منذ السبت 7 أغسطس، وبعدها خيم الحزن على الكثيرون، ولكن دنيا وإيمي سمير غانم، عبَّرتا عن حزنهما بكلمات مبكية، جعلتهما تتصدران ترند محرك البحث جوجل.

إيمي سمير غانم

البادرة جاءت من الفنانة إيمي سمير غانم، التي نشرت (في يوم الوفاة) صورة لوالديها الراحلين دلال عبد العزيز وسمير غانم، بعد ساعات من وفاة والدتها صباح السبت 7 أغسطس عن عمر يناهز الـ 61 عامًا.

وكتبت الفنانة إيمي سمير غانم في أول تعليق لها بعد وفاة والدتها: «رب ارحمهما كما ربياني صغيرا».

دنيا سمير غانم

وبعد الوفاة بـ 3 أيام، نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، صورة لوالدتها، الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، وعلقت عليها بكلمات مؤثرة، في أول حديث منها بعد وفاة أمها بأيام.

وكتبت دنيا سمير غانم عبر حسابها على إنستجرام: «ماعنديش حاجة أقولها غير إني فعلا بقيت يتيمة من غيرك يا أمي .. أنت علمتيني الرضا وأنا راضية.. وعلمتيني أقول على كل حاجة "الحمد لله".. وآخر كلمة سمعتها منك قبل ما تمشي في عز عذابك وتعبك كانت "الحمد لله".. أنا مش زعلانة لإني عارفة إنك عند ربنا الرحمن الرحيم الحافظ.. ومع بابي حبيبي.. لإنكوا خلصتوا رحلتكم ورسالتكم في الدنيا.. أنا بس غصب عني بفضفض؛ عشان انتوا هتوحشوني أوي.. بفضفض مع الناس الطيبة اللي دعائهم بيطمني عليكم ويصبرني.. ربنا يرحمكوا ويسعدكوا يا حبايبي يا أغلى الناس».

وفاة الفنانة دلال عبد العزيز

أعلن الفنان حسن الرداد عن وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام".

وكتب حسن الرداد: "والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتى وأمى الغالية الفنانة الكبيرة #دلال_عبد_العزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك ويرحمك و يجمعنا مع بعض فى الآخرة، عايز اقولك انك هتلاقى مفاجاة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسالى عليه، هتوحشينا قوى يا أمى، ربنا يجمعنا مع بعض فى الآخرة".

زيارة عمرو سعد لـ دلال عبد العزيز

كان عمرو سعد، كشف خلال حديثه مع أحد البرامج التليفزيونية، كواليس مكالمة جمعته مع الفنانة دلال عبد العزيز خلال تواجدها فى المستشفى.

وقال الفنان عمرو سعد إنه أراد أن يطمئن على الفنانة دلال عبد العزيز، وقد طلب من الفنان حسن الرداد هذا الأمر، حيث فتح لها مكبر الصوت لتسمعه، إلا أنها فاجأته وقامت بإزاحة جهاز الأكسجين حتى تتحدث معه.

وتابع عمرو سعد خلال حواره أن الفنانة دلال عبد العزيز كانت تنهج بشدة خلال حديثها معه، إلا أنه اطمأن عليها، لأنها تمكنت من الحديث مشيراً إلى أنها ستحتاج إلى وقت حتى تعود إلى طبيعتها نوعاً ما ، مؤكداً أنها لا تعلم حتى الآن بنبأ وفاة الفنان سمير غانم.

مشوار دلال عبد العزيز من الزقازيق للقاهرة

مع مرور السنوات استطاعت دلال عبد العزيز أن تفسح لنفسها مكانة مهمة في العديد من الأعمال الفنية التي تطلعت إليها وهي في سن صغيرة، ورغم عدم موافقة والدها على التحاقها بمعهد السينما إلا أنها وجدت طريقا تطرقه لتحقيق حلمها.

التحقت دلال عبد العزيز بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، وفي الوقت نفسه قدمت أول أدوارها على الشاشة عقب نجاحها في الثانوية العامة، وشاركت مع الفنان نور الدمرداش والأم المثالية للفن المصري كريمة مختار في مسلسل بنت الأيام عام 1977.

بدايات دلال عبد العزيز

تحدثت دلال عبد العزيز عن والدتها في العديد من حواراتها التلفزيونية، وكشفت عن مصدر الإلهام لها في أعمالها وهي أمها التي اقتبست منها العديد من الجمل والعادات والتصرفات التي تمثل كل الأمهات.