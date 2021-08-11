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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى وفاة نور الشريف .. اللحظات الأخيرة في حياته

نور الشريف
نور الشريف

تحل اليوم الأربعاء، 11 أغسطس الذكرى السادسة لوفاة الفنان نور الشريف ، أو محمد جابر محمد عبد الله، الذي ولد في 28 أبريل عام 1946، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2015، ورغم غياب نور بجسده؛ إلا أنه حاضراً دائمًا بأعماله الهامة التى قدمها على مدار مشواره الفنى سواء فى السينما أو فى الدراما التليفزيونية.

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اللحظات الأخيرة في حياة نور الشريف

كانت الأيام الأخيرة فى حياة نور الشريف قبل وفاته هى الأصعب، والتى تحدثت عنها زوجته الفنانة بوسى خلال لقائها قبل عامين مع الإعلامية راغدة شلهوب فى برنامج "100 سؤال" على قناة الحياة والتى كشفت فيه عن بعض الأمور التى لا يعرفها الجمهور منها أن نور الشريف لم يكن يعرف طبيعة مرضه حتى غيبه الموت، حيث إنها وباقى أفراد أسرته أخفوا عنه طوال الوقت إصابته بسرطان الرئة وكانوا يقولون له إنه مصاب بالتهاب فى الرئة ويذهب بالعلاج.

ووصفت بوسى، زوجها الراحل بأنه مثل الجمل لما لديه من قدرة احتمال لاسيما وأنه كان يجهز لدخول مسلسل جديد خلال الفترة السابقة على وفاته، مضيفة أن نور لم يشك فى إصابته بالسرطان لأن كل من حوله كان متفائلاً ولديه أمل كبير فى شفائه وحتى فى الأيام الأخيرة قبل وفاته بـ3 أيام كانت الأمور تسير بشكل طبيعى، فكان فى المستشفى وحضر الموسيقار هانى مهنى لتقابله بوسى وتخبره أنهم ذاهبون إلى المنزل وأنه من الممكن أن يزورهم فيه أفضل من المستشفى.

وأكدت بوسى أن نور الشريف لم يتحدث معها فى الأمور الخاصة بالرحيل والوفاة لأنها وابنتاها كانوا دائماً يداعبونه ويضحكون ويتحدون فى أمور كلها فكاهة حتى تكون حالته النفسية أفضل، مشيرة إلى أن نور الشريف لم يترك وصية قبل وفاته ولا حتى أوصاها بشىء خلال الأيام الأخيرة له.

وكشفت عن أن اللحظة التى شعرت فيها بأنه سيرحل عندما أصبح القلب غير قادر على النبض بشكل طبيعى وتم نقله إلى العناية المركزة قبل وفاته بـ3 ساعات وقتها شعرت بأنه سيتوفى.

 

نور الشريف يتحدث عن أحداث 11 سبتمبر

وتحدث الفنان نور الشريف - في حياته- عن أحداث 11 سبتمبر، اليوم الذي لا تنساه أمريكا، والذي شهد عملية إرهابية، بتفجير طائرات في برجي التجارة العالمي، وذلك من خلال برنامج "أنت حر" الذي يقدمه الدكتور مدحت العدل.


وقال "الشريف" خلال اللقاء: “أنا شايف إن أحداث 11 سبتمبر صراع أمريكي أمريكي؛ لأن البرجين تم اتهام الدكتور عمر عبد الرحمن، والمعلومة اللي الناس ممكن متعرفهاش، إن مكاتب ”CIA" كانت تحت البرجين".

نور الشريف نور الشريف الفنان نور الشريف الفنان وفاة بوسي

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