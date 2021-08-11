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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأكثر ازدحاماً بالعالم.. 10.6 مليون مسافر بمطار دبي في النصف الأول من 2021

مطار دبي .. أرشيفية
مطار دبي .. أرشيفية

 أعلن مطار دبي الدولي عن تحقيق نتائج متقدمة في عدد المسافرين الدوليين عبر مطار دبي مع بلوغ عددهم ـ 10.6 مليون مسافر في الأشهر الستة الأولى من عام 2021، وسط توقعات إيجابية بأن يشهد مطار دبي الدولي (DXB) نمواً قوياً في النصف الثاني من العام الجاري.


ووفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن مجلس المطارات الدولي (ACI)، لا يزال مطار دبي الدولي أكثر المطارات ازدحاماً في العالم بالنسبة للمسافرين الدوليين بعد احتفاظه باللقب للعام السابع على التوالي لحركة المرور السنوية في عام 2020، كما يتقدم مطار دبي الدولي بشكل كبير على المطارات الدولية والإقليمية الأخرى، مع نجاحه بتحقيق ضعف حركة المسافرين باعتباره المطار الأكثر ازدحاماً في منطقة الشرق الأوسط.

وبهذه المناسبة قال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: «مع إعادة افتتاح مبنى الركاب 1 والكونكورس D، والمحطة الرئيسية لـــ 60 شركة طيران دولية، بدأنا في النصف الثاني من العام بتحقيق أرقام إيجابية جداً، لاستيعاب النشاط الموسمي للمسافرين خلال العطلة الصيفية. لافتاً إلى أن الأرقام الأولية دفعت نحو التوسع المستمر في شبكات خطوط الناقلتين الأساسيتين في الإمارة وهي»طيران الإمارات«و»فلاي دبي«، اللتين تمتد شبكتهما المشتركة إلى 168 وجهة حول العالم».

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وأضاف غريفيث، في شهر يوليو الماضي شهدنا واحدة من أكثر عطلات نهاية الأسبوع ازدحاماً في العام، ومع قرب تنظيم بعض الأحداث العالمية الكبرى في إمارة دبي خلال الأشهر المقبلة، مثل: «معرض إكسبو دبي 2020» و«معرض دبي للطيران 2021»، تبدو التوقعات لعام 2021 من حيث عدد الركاب واعدة للغاية.


وأوضح بول غريفيث، أن قرار المملكة المتحدة الأخير بنقل الإمارات إلى "القائمة الصفراء" ورفع قيود السفر في الإمارة حسب الشروط المعلنة للركاب القادمين من أربع دول في شبه القارة الهندية، إضافة إلى نيجيريا وأوغندا، بدأنا نشهد في مطارات دبي حركة مرور دولية نتوقع أن تنعكس بشكل مباشر على تمكين خطط الإمارة في الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي. مؤكداً أن حملة تخفيف القيود بأمان على السفر الجوي العالمي ستستمر، جنباً إلى جنب مع برنامج التطعيم الإماراتي الرائد عالمياً والإدارة الناجحة للوباء العالمي.

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