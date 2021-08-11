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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قصة زينة مريضة ضمور العضلات الشوكي.. بطلة أول امتحان محو أمية باستخدام التكنولوجيا

مرض ضمور العضلات
مرض ضمور العضلات الشوكي

قامت هيئة العامة لتعليم الكبار بمحو أمية زينة البالغة من العمر (18) عاماً، والتي تعاني من مرض ضمور العضلات الشوكي، باستخدام التكنولوجيا.

يأتي ذلك على ضوء توجهات القيادة السياسية، واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأشخاص ذوي الإعاقة، الذي جعل من عام 2018م عاما لهم، وكذلك اهتمام الهيئة العامة لتعليم الكبار بالفئة ذاتها، واستجابة لمناشدة محمد يوسف والد (زينة)  البالغة من العمر (18) عاماً، والتي تعاني من مرض ضمور العضلات الشوكي، مما لا يمكنها من إمساك القلم للكتابة بطريقة صحيحة مع أنها تجيد القراءة والكتابة والحساب واللغة الإنجليزية بواسطة التاب أو الحاسب الآلي، وفقاً للطلب  المقدم من والدها، والتقرير الطبي المرفق.

 

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دراسة الطلب

أصدر الدكتور عاشور عمري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، تعليماته، بأن هذا الطلب مشروع، خصوصًا في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وكذلك سياسة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نحو استخدام التابلت، والاعتماد على التكنولوجيا في التعليم، وأن الهيئة خدمية تعليمية تقدم خدماتها لكل فئات المجتمع المنصوص عليها في القانون، وإيماناً منها بأن التعليم هو قاطرة تقدم المجتمعات، وهدف أساسي من أهداف التنمية المستدامة 2030م، ولا مانع من إجراء اختبار إلكتروني لها على الحاسب الآلي، وقد تم إعداد اختبار إلكتروني، وتم تحديد اليوم، الثلاثاء الموافق 10/8/2021 م موعدا لاختبارها.  

وانتقل الدكتور عاشور عمري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، يرافقه النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب، وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن  تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووفد من الهيئة إلى منزل الدارسة (زينة)، حيث مقر إقامتها بالقاهرة، لإجراء اختبار محو الأمية إلكترونياً على الحاسب الآلي، ليشهد مراسم إجراء الاختبار بنفسه، والوقوف على كل تفاصيله.

وناقش زينة قبل بدء الاختبار في العديد من المسائل الحسابية (الجمع والطرح والضرب والقسمة)، وكذلك قراءة العديد من الجمل؛ للتأكد من مدى جاهزيتها واستعدادها للاختبار، وأعرب عن بالغ سعادته بمستواها سواء في القراءة، والكتابة، والحساب، واهتمام أسرتها بها وتعليمها.

عقد الاختبار في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً  لمادتي اللغة العربية والحساب، وقد أنهت الاختبار في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف بنجاح.

وصرح بأنه سوف يتابع “زينة” مذللا لها كل الصعوبات، وداعماً لها  ومسخراً طاقات الهيئة من: “معلمين، ومناهج، وكتب إثرائية” لتحقيق أملها، ومواصلة تعليمها، كما قدم شهادة شكر تقدير لها على إصرارها في حصولها على حقها في التعليم وهذا التحدي، كما قدم لأسرتها درع الهيئة العامة لتعليم الكبار على حرصها على تعليم ابنتها.

هذا وقد أعربت أسرة الدارسة زينة عن فرحها بهذا الحدث، وقدمت عظيم شكرها للقيادة السياسية وللأستاذ الدكتور عاشور عمري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة، النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب، وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن  تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على هذا الاهتمام.

حضر الاختبار لجنة من الهيئة تتكون من: الأستاذ شريف مرسي مدير عام تقييم الأداء، والأستاذ  إيهاب سعيد مدير العلاقات العامة والإعلام، والأستاذ نورهان سيد مدير عام فرع القاهرة، والدكتور وليد عبد المنعم حويلة مدير التدريب بالهيئة، وعضو المكتب الفني لرئيس الجهاز، والأستاذة سماح عادل كامل مسئول العلاقات الخارجية بإدارة العلاقات العامة والإعلام، والأستاذ هشام فهيم مسئول التوثيق الفوتوغرافي.

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ضمور العضلات الشوكي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار زينة ذوي الإعاقة

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