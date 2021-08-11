يسبب الحمى .. الصحة العالمية تكشف تفاصيل جديدة عن فيروس ماربورج

قال الدكتور بسام حجاوي استشاري الوبائيات المعدية ، إن منظمة الصحة العالمية أعلنت تسجيل أول حالة بمتحور " ماربورج" ، لافتة إلى أن هناك سلالات تنتج من الفيروس الذى تم اكتشافه ، ولازال محور دلتا هو الذي يشكل خطورة على دول العالم .



وأضاف " حجاوى " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ،أن منظمة الصحة العالمية قالت إن انتشار متحور " ماربورج" ضئيل للغاية حتى الآن مقارنة بانتشاره عام 1967 عندما وصلت نسب الاصابات إلى 80% ، لافتة إلى أن أعراضه تشمل على الحمى ، والتهابات تصيب الجهاز الهضمى والتنفسى .



ولفت إلى أن سلالات كورونا التاجية اختلفت عن متحور " ماربورج" بظهور سلالات وبائية مختلفة وتأخر ظهور الوباء الخاص به لافتا إلى كافة هذه الفيروسات حيوانية المنشأ وتكون المرحلة الثانية فيها الانتقال من الحيوان للانسان ، موضحا أن السلالات تأتى بشكل مفاجئ لدول العالم والسلاح لصد هذا الأمر يكون عن طريق التعطعيم بلقاح كورونا .



يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت عن استقبال 525 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة "أسترازينيكا " بمطار القاهرة الدولي، أمس الثلاثاء، مقدمة من جمهورية رومانيا، وذلك ضمن اتفاقية ثلاثية بين وزارة الصحة والسكان والحكومة الرومانية وشركة "أسترازينيكا".

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن شحنة اللقاحات سوف تخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية، قبل توزيعها على المراكز المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، لافتاً إلى أن لقاح "أسترازينيكا" يتم حقنه على جرعتين يفصل بينهما 12 أسبوعاً (3 أشهر).

وأكد "مجاهد" أن لقاح "أسترازينيكا" أثبت فعالية بنسبة 76% في الوقاية من الإصابة بـ فيروس كورونا، و100% في الوقاية من الوصول إلى الحالات المتوسطة والشديدة، مشيراً إلى أنه حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية.

وناشد "مجاهد" المواطنين بالتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة (http://www.egcovac.mohp.gov.eg/) لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، من خلال مراكز تلقي اللقاحات التي بلغ عددها 539 مركز ًا موزعين على محافظات الجمهورية، فضلاً عن 126 مركزًا لاستخراج الشهادات الموثقة للحاصلين على اللقاح، والمؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، والتي تستخدم لأغراض السفر وغيرها.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان تسلمت 261 ألف و600 جرعة من لقاح "جونسون أند جوسون" صباح أمس الإثنين الماضى، عن طريق آلية مجموعة العمل الأفريقية للحصول على لقاحات كورونا “AVAT” ، بالتعاون مع البنك الأفريقي للصادرات والواردات، ضمن خطة الوزارة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين.