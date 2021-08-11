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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فرحة عارمة.. محافظ شمال سيناء يشهد عقد قران يتيمة في العريش ..شاهد

عروسة دار الايتام
عروسة دار الايتام بالعريش

عبرت مروة حمادة تامر العروس من دار الأيتام بالعريش، عن فرحتها بوجودها بين أشقائها من أبناء محافظة شمال سيناء أثناء حفلة عقد قرانها.

 

كان في مقدمة حضور حفل عقد القران، اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، الذي شهد عقد قرانها علي العريس هشام.

 

وقالت العروس إنها تعرفت إلى هشام عند قدومه إلى دار الأيتام وبعدها تقدم لخطبتي، وأتمنى أن أرى أقراني في دار الرعاية المتكاملة عيلة واحدة.


وقال العريس هشام السيد محمد ، إنه سعيد  بالخطوة التي أقدم عليها اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ،  والذي شهد علي عقد القران وأشار إلى أنه بداية تعرفه على مروة عندما كان في زيارة للدار ، ثم عاد ليطلب من مديرة الدار ترشيح فتاة مؤدبة لتكون زوجة المستقبل. 


بينما أكدت والدته أنها من الدقهلية، وتعيش في العريش منذ فترة وأن ابنها هشام يعمل في أعمال حرة حيث تم تجهيز نفسه معتمدا علي الدخل الذي يوفره من جهده الخاص، وتمنت له الخير والعيش في هدوء في حياته القادمة.


أول حالة عقد قران 

 

ويعد ذلك أول حالة عقد قران لاحدى فتيات دار الرعاية المتكاملة للأيتام بالعريش، والتى تضم نحو 30 طفلا وطفلة من الرضع والمقيدين في المدارس لتعليم الأساسى والتعليم الفنى، والعروس أنهت تعليمها بحصولها على دبلوم صناعى فنى .


قام بعقد الزواج الشيخ عبد الفتاح محمد الفقى مأذون قسم أول العريش التابع لها دار الرعاية المتكاملة والذى أكد على حقوق العروسين في المهر ومقدم الصداق والمؤخر حفاظا على حقوق الزوجة .


وقد وقع الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء كشاهد أول على عقد قران العروسين، كما وقع النائب عزيز مطر عضو مجلس النواب كشاهد ثان ، وكان وكيل العروس المهندس السيد محمد حسنين رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع المحلى لرعاية الأيتام .

شمال سيناء تستعد لتنفيذ حملة شعارها "كابوس اسمه شلل الأطفال"

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شمال سيناء تستعد لتنفيذ حملة شعارها "كابوس اسمه شلل الأطفال"

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